Deutschland bei der Kleinfeld-WM - Penalty-Krimi gegen Ungarn

Gegner im Achtelfinale ist Ungarn, das souverän durch die Gruppe marschiert ist und in drei Spielen 16 Tore geschossen und kein einziges Gegentor kassiert hat. Zum Auftakt gab es ein sattes 10:0 gegen Brasilien, das aufgrund Visum-Problemen stark ersatzgeschwächt angetreten ist und auch ausgeschieden ist.

Das Achtelfinale steht am heutigen Freitag auf dem Programm. Los geht es um 21 Uhr deutscher Zeit. Da Deutschland das letzte Achtelfinale austrägt, wird die Partie am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit um 4.35 Uhr (Ortszeit 22.35 Uhr) stattfinden. Vorausgesetzt, es gibt keine größeren Verzögerungen im Tagesablauf. FuPa wird im ausführlichen Liveticker berichten.

Stream (mit englischem Kommentar)

Im Viertelfinale könnte am Samstag ein "Überraschungs-Gruppensieger" warten. Die Niederlande trifft im Achtelfinale auf Costa Rica und ließ in der Gruppe A Kasachstan (WM-Finalist 2024) und Frankreich (EM-Finalist 2025) hinter sich. Costa Rica hat nur die Runde der letzten 16 erreicht, da England beim 4:2-Sieg einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte.

___

UPDATE: Die Niederlande haben Costa Rica erwartungsgemäß mit 6:3 bezwungen.

___

Ab dem Halbfinale gibt es eh kein "Wunschkonzert" mehr und die ganz großen Kleinfeld-Nationen werden unter sich sein. In der deutschen Tableau-Hälfte sind Polen (Europameister 2025) oder Oman (Weltmeister 2024) die Favoriten, die sich im Achtelfinale nun bereits gegenüberstehen. Auch Tschechien wäre ein möglicher Halbfinal-Gegner, gegen den kürzlich ein Testspiel knapp mit 3:2 gewonnen wurde.

___

UPDATE: Polen hat Oman bezwungen und erwartet Tschechien im Viertelfinale.

___

Erst im Finale könnte sich Deutschland gegen die starke Ukraine für die Auftaktniederlage revanchieren. Die Mitfavoriten Gastgeber Mexiko und Kasachstan sind ebenfalls in der anderen Hälfte des Tableaus. Sowohl das Halbfinale als auch das Finale werden am Sonntag stattfinden.

___

UPDATE: Wie erwartet stehen die Favoriten Ukraine, Mexiko und Kasachstan im Viertelfinale. Außenseiter ist hier Bulgarien.

___