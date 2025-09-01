Deutscher Junioren-Nationalspieler stürmt für den MSV Duisburg

Frohe Kunde zu später Stunde. Pünktlich um 23 Uhr veröffentlicht der MSV Duisburg die Verpflichtung von Florian Krüger. Der 26 Jahre alte Angreifer war zuletzt von K Beerschoot VA an Duisburgs Ligakonkurrenten 1. FC Saarbrücken ausgeliehen. In der Jugend durchlief er von der U16 bis zur U21 die Teams der deutschen Nationalmannschaft.

Es ist der zweite Angreifer, den der Spielverein am Deadline-Day aus dem Hut gezaubert hat. Am Abend gab der Spielverein bereits die Verpflichtung des niederländischen Angreifers Andy Visser bekannt . Zu später Stunde folgte die Vollzugsmeldung zu Florian Krüger. Der stand schon in mehr als 150 Pflichtspielen in den obersten drei Ligen in Deutschland auf dem Rasen, mehr als 25 Mal allein in der Bundesliga. In der FuPa-Datenbank sind bei ihm 267 Partien hinterlegt, in denen er 107 Tore erzielte und 26 Assists verbuchte.

Im Endspurt der vergangenen Saison verpasste er mit dem 1. FC Saarbrücken in der Relegation nur denkbar knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga. An die Saarländer war der 26-Jährige zuletzt von Beerschot ausgeliehen gewesen, in Belgien löste er am Mittag seinen vertrag auf, was die letzte Hürde vor dem Wechsel nach Meiderich aus dem Weg räumte. Ausgebildet wurde er unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Magdeburg, ehe er 2015 in die Knappenschmiede von Schalke 04 wechselte. Für den FC Erzgebirge Aue debütierte er 2018 bei den Senioren, 2021 zog es ihn zu Arminia Bielefeld. Es folgten Stationen beim FC Groningen und bei Eintracht Braunschweig, ehe er 2024 nach Beerschot wechselte.

Stimmen zur Verpflichtung

Chris Schmoldt: „Mit Florian bekommen wir einen höherklassig erfahrenen Spieler im allerbesten Alter. Im Sturm ist er variabel einsetzbar, besticht durch viel Fleiß, Einsatz und Siegeswille. Er hat in der Vergangenheit seine Torgefahr schon mehrfach unter Beweis gestellt, zuletzt mit sehr starken Leistungen in Saarbrücken. Wir sind sehr froh, dass wir Flo von unserem Weg überzeugen konnten und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit in Zebrastreifen.“

Dietmar Hirsch: „Florian hat seine Qualitäten bereits seit Jahren auf Top-Niveau unter Beweis gestellt. Er hat uns in den persönlichen Gesprächen aufgezeigt, dass er sich auch charakterlich in unser Team einfügen wird. Wir haben einen Top-Stürmer im richtigen Alter gesucht, hier passt das Gesamtpaket perfekt - wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm den Weg gemeinsam gehen!“

Florian Krüger: „Es ist schön, dass es geklappt hat. Natürlich lässt einen auch aus der Entfernung diese Euphorie, diese tolle Stimmung rund um den Spielverein nicht kalt. Ich habe noch nie hier gespielt und freue mich jetzt riesig auf das erste Spiel mit meinem neuen Team hier an der Wedau.“