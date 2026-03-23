Deutscher, Alu, Unvermögen: KSG verschenkt Sieg

Im ersten Heimspiel 2026 verschleuderte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg gegen den Vorletzten Eintracht Niederröblingen regelrecht das erhoffte Erfolgserlebnis. "Dank" einer unglaublich schwachen Chancenverwertung reichte es gegen den kampfstarken, aber limitierten Gegner nur zu einem 0:0.
Im Vergleich zur Niederlage in Stolberg musste KSG-Coach Fischer auf Y. Herbst (Urlaub), Kapitän Gängel (verletzt) und Heller (privat verhindert) verzichten, zudem saß Schendzielorz zunächst auf der Bank. Dafür kehrten H. Hollo und Scheffel in den Kader und auch die Startformation zurück, L. Hollo ergänzte die Anfangself.
Die erste Viertelstunde sollte sinnbildlich für das gesamte Spiel sein. Die Gastgeber wollten spürbar die jüngste Negativserie beenden, begannen engagiert und konzentriert und rissen über die Flügel immer wieder Löcher in die wenig sattelfeste Abwehr der Eintracht. Doch konnten van Veen (4., freistehend übers Tor), H. Hollo (7., scheitert nach Freistoß am starken Gäste-Keeper Deutscher) und Große (12., Latte nach Solo, van Veen vergibt den Nachschuss) beste Chancen nicht nutzen.
In der Folge wuchs bei der KSG spürbar die Nervosität, zu viele hohe, ungenaue Bälle, Fehlpässe und Einzelaktionen sorgten für ein zerfahrenes Spiel. Die Gäste blieben im ersten Durchgang komplett harmlos und ließen gegen einen nachlassenden Gegner dennoch zu viele Chancen zu. Dass es dennoch torlos in die Pause ging hatten die Niederröblinger vor allem der Abschlussschwäche der Hausherren (L. Hollo verpasst einen Querpass vor dem leeren Tor/32. und schießt dem bereits am Boden liegenden Keeper den Ball in die Arme/36., Hedig schießt den Ball allein vor dem Torhüter extrem schwach ab/41.) sowie Torhüter Deutscher zu verdanken, der nach einer Klasseaktion von R. Herbst diesem das verdiente Tor versagte (44.).
Nach der Pause versuchten es die Hausherren mit zwei neuen Spielern (Hoffmann und Mieth kamen für L. Hollo und Große), doch in den ersten 20 Minuten lief fast nichts zusammen. Die Gäste hatten wenig Mühe, das durchsichtige, planlose Spiel der KSG zu unterbinden und hatte sogar selbst Zeit für Offensivaktionen. Einmal versagten aber Hanisch allein vorm Tor die Nerven, bei einem Zweikampf zwischen Schumann und Hanisch forderten die Gäste vehement Elfmeter, der aber von Schiedsrichter Diana Block - die einige Probleme bei der Bewertung der Zweikämpfe hatte und mit der Vorteilsregel zu kämpfen hatte - nicht gegeben wurde.
Erst nach 60, 65 Minuten besann sich die KSG wieder auf ihre fußballerischen Stärken und übernahm gegen zusehends nachlassende Gäste wieder die Kontrolle. Doch zahlreiche Fehlpässe und unzählige schwache Flanken von beiden Seiten verhinderten, dass sich die Überlegenheit in klaren Chancen widerspiegelte. Dennoch hätten die Hausherren bei Chancen von van Veen (verpasst Querpass von H. Hollo zwei Meter vor dem Tor knapp und scheitert einmal am Schlussmann), Hoffmann (Pfostenkopfball, Schumann trifft den Abpraller nicht/73.), Mieth (allein vor dem Tor vorbeigeschossen/78.), Kavalier und Hedig, die im Duett am Keeper scheitern (83.), und R. Herbst (Latte, 86.) das Spiel für sich entscheiden müssen. So blieb es am Ende beim torlosen Remis.
Während auf Eintracht Niederröblingen nun zwei spielfreie Wochenende warten, ehe es am 12. April zu Hause gegen Oberröblingens Zweite weitergeht, bestreitet die KSG am kommenden Samstag ein Nachholspiel bei der SG Lengefeld/Gonnatal II.