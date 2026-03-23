Deutscher, Alu, Unvermögen: KSG verschenkt Sieg von Severin Buhl · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser

Im ersten Heimspiel 2026 verschleuderte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg gegen den Vorletzten Eintracht Niederröblingen regelrecht das erhoffte Erfolgserlebnis. "Dank" einer unglaublich schwachen Chancenverwertung reichte es gegen den kampfstarken, aber limitierten Gegner nur zu einem 0:0. Im Vergleich zur Niederlage in Stolberg musste KSG-Coach Fischer auf Y. Herbst (Urlaub), Kapitän Gängel (verletzt) und Heller (privat verhindert) verzichten, zudem saß Schendzielorz zunächst auf der Bank. Dafür kehrten H. Hollo und Scheffel in den Kader und auch die Startformation zurück, L. Hollo ergänzte die Anfangself.

Die erste Viertelstunde sollte sinnbildlich für das gesamte Spiel sein. Die Gastgeber wollten spürbar die jüngste Negativserie beenden, begannen engagiert und konzentriert und rissen über die Flügel immer wieder Löcher in die wenig sattelfeste Abwehr der Eintracht. Doch konnten van Veen (4., freistehend übers Tor), H. Hollo (7., scheitert nach Freistoß am starken Gäste-Keeper Deutscher) und Große (12., Latte nach Solo, van Veen vergibt den Nachschuss) beste Chancen nicht nutzen. In der Folge wuchs bei der KSG spürbar die Nervosität, zu viele hohe, ungenaue Bälle, Fehlpässe und Einzelaktionen sorgten für ein zerfahrenes Spiel. Die Gäste blieben im ersten Durchgang komplett harmlos und ließen gegen einen nachlassenden Gegner dennoch zu viele Chancen zu. Dass es dennoch torlos in die Pause ging hatten die Niederröblinger vor allem der Abschlussschwäche der Hausherren (L. Hollo verpasst einen Querpass vor dem leeren Tor/32. und schießt dem bereits am Boden liegenden Keeper den Ball in die Arme/36., Hedig schießt den Ball allein vor dem Torhüter extrem schwach ab/41.) sowie Torhüter Deutscher zu verdanken, der nach einer Klasseaktion von R. Herbst diesem das verdiente Tor versagte (44.).