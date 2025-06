Deutscher Altherren Supercup Ü32

In nicht einmal 48h messen sich unsere Alten Herren wieder mit den besten Alt-Herren-Teams aus ganz Deutschland. In Schneverdingen geht es für insgesamt 40 Mannschaften um die inoffizielle Deutsche Meisterschaft im Alt-Herren-Fußball. Zum zweiten Mal und mit etwas Glück (wir rutschten als Nachrücker rein) ist unsere Ü32 Mannschaft wieder mit dabei. Als Spielgemeinschaft mit Vimaria Weimar ist man schon ganz gespannt auf die Herausforderung. Als Dauergast weiß Vimaria um Gunther Vorkäufer natürlich, wie alles abläuft. Wie schon im letzten Jahr kümmerte er sich weit im Voraus um alles Wichtige und organisierte neben einen Mannschaftsbus auch die notwendigen Hotelzimmer. Einem spannenden und hoffentlich erfolgreichem Wochenende steht also nichts mehr im Wege. Der Spielplan und die jeweiligen Gruppeneinteilungen stehen bereits fest. So bekommen wir es mit dem Grimmener SV (Meck-Pom), SV Altengamme (Hamburg), TSG Hofherrnweiler (Württemberg) und dem Gastgeber vom TV Jahn Schneverdingen (Niedersachsen) zu tun.

Wir wünschen unseren Alten Herren maximale Erfolge und ganz viel Spaß bei dieser Erfahrung.