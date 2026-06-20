Deutsche WM-Stars kickten einst in Neuss Wenn die deutschen Fußballer am Samstag bei der WM auf die Elfenbeinküste treffen, könnten gleich drei Spieler starten, die schon mal beim Novesia-Cup gespielt haben. Die Vorbereitungen für das renommierte Jugendturnier sind schon weit gediehen. von RP / David Beineke · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Einige Spieler, die gerade WM-Gänsehaut haben, waren auch schon beim Novesia-Cup dabei. – Foto: grou_ndhopping_max | Isaija Ze

Die Scouts vieler Profivereine aus dem In- und benachbarten Ausland werden sich den 6. September 2026 schon dick in ihren Terminkalender eingetragen haben. Denn dann steigt in Neuss schon zum 26. Mal der Novesia-Cup, der sich seit seiner Premiere zu einem der renommiertesten Jugendturniere der Republik gemausert hat.

Miterfinder Klaus Vossen, der auch heute noch die organisatorischen Fäden in der Hand hält, schafft es Jahr für Jahr, ein attraktives Feld mit dem Nachwuchs deutscher und internationaler Topklubs zusammenzustellen, wobei er auch immer auf eine lokale Note Wert legt. Auch wenn es noch kleinere Fragezeichen gibt, wird wieder viel Qualität geboten, wenn das Turnier Anfang September für seine 26. Auflage ins Jahnstadion und damit zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Neuer, Havertz und Sané waren dabei Dass ein Ausflug nach Neuss für die Späher aus dem Berufsfußball durchaus lohnenswert sein kann, verdeutlicht ein Blick zur gerade laufenden WM über den Atlantik. Denn dort könnten am Samstagabend in Toronto beim zweiten deutschen Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste gleich drei Kicker in der Startelf stehen, die auf ihrem Weg in den Leistungssport schon mal Station beim Novesia-Cup gemacht haben. Gleich bei der Premiere im Jahr 1998, als das Turnier noch für D-Jugendliche ausgeschrieben war, war Manuel Neuer als Torwarttalent des FC Schalke 04 in Neuss dabei. Wenn er sich denn noch an seinen Auftritt im Jahnstadion erinnern kann, werden die Erinnerungen allerdings nicht allzu gut ausfallen. Denn der spätere Weltmeister und zweimalige Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern München landete mit Schalke nach einigen enttäuschenden Partien nur auf dem achten Platz, sogar noch hinter der Mannschaft des Gastgebers DJK Novesia.

Deutlich größere Spuren hinterließen dagegen die beiden anderen aktuellen Nationalspieler. Im Jahr 2009, als das Turnier schon auf die Altersklasse U14 (C-Jugend) umgestellt worden war, setzte sich Leroy Sané mit Bayer Leverkusen im Finale gegen Borussia Mönchengladbach durch. Der Sohn von Ex-Profi Souleymane Sané verbrachte zwar den größten Teil seiner Jugend auf Schalke, spielte aber von 2008 bis 2011 auch für den Werksklub. Das hat er mit Kai Havertz gemein, in dessen Torgefahr die deutsche Nationalmannschaft bei der WM große Hoffnungen setzt. Havertz war 2011 mit Bayer in Neuss. Dabei schoss er im Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht nur den entscheidenden Treffer zum 1:0, er wurde hinterher auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Internationale Teams zu Gast Wobei diese drei Beispiele nur die Spitze des Eisbergs sind, es wird noch etliche Profis mehr geben, die auf ihrem Weg nach oben in Neuss vorspielten. Deswegen kann es nicht verwundern, wenn Klaus Vossen betont: „Das Spitzenturnier findet schon seit vielen Jahren international wie national eine sehr hohe Anerkennung.“ Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es für Vossen ein Leichtes ist, jedes Jahr aufs Neue starke Teams für eine Teilnahme zu gewinnen. Aus dem benachbarten Ausland sind im September drei Vereine dabei. Aus Belgien kommt die Mannschaft von KAS Eupen, zuletzt 2023 Gewinner. Racing Luxemburg bringt gleich zwölf U14-Nationalspieler mit. Zugesagt hat auch die PSV Eindhoven, wobei es sein könnte, dass der niederländische Fußballverband dazwischenfunkt.