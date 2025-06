Deutsche Meisterschaft: Hessens Landesauswahl verteidigt Titel FUSSBALL ID: +++ 4:1-Sieg im Endspiel gegen Sachsen-Anhalt +++

Die Deutsche Meisterschaft für Fußballer mit einer intellektuellen Beeinträchtigung (Fußball ID), die vom 26. bis 28. Mai in Wetzlar mit Landesauswahlen aus acht Bundesländern stattfand, ist am vergangenen Mittwoch mit einem furiosen Finaltag zu Ende gegangen. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands (HBRS) gegen Sachsen-Anhalt mit 4:1 durch. Doch der Reihe nach.

Im Halbfinale wartete mit Schleswig-Holstein eine spielstarke Mannschaft. Nach nervösen zehn Minuten fand die Truppe von HBRS-Landestrainer Bruno Pasqualotto ihren Rhythmus, bestimmte fortan das Spielgeschehen und scheiterte beim Abschluss häufig am überragenden Gästetorwart. Eine Einzelaktion von Spielmacher Nick Pfeil nach der Halbzeitpause brachte das erlösende 1:0 – gleichzeitig der Endstand. Das Finalticket war damit zum fünften Mal in Folge (nach 2019, 2022, 2023 und 2024) gelöst, die Titelverteidigung in greifbarer Nähe.

Rudi Völler übergibt den Siegerpokal

Am großen Finaltag, an dem alle Platzierungsspiele der Deutschen Meisterschaft Fußball ID stattfanden, füllte sich das enwag-Stadion von Spiel zu Spiel. Das Endspiel wurde vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse und prominenten Gästen angepfiffen: Unter anderem saßen DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Eintracht-Legende Alexander Schur auf der Tribüne und verfolgten die Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen Hessen und Sachsen-Anhalt.

Mit dem fünften Titel vor Augen ließ die hessische Auswahl nichts anbrennen und krönte ihren Auftritt mit einem 4:1-Sieg durch Treffer von Soufian Ganouf (2), Nick Pfeil und Lucas Piller. Die Deutsche Meisterschaft wurde anschließend im Rahmen der Siegerehrung von Rudi Völler überreicht – trotz einsetzenden Regens wurde ausgelassen gefeiert.

Im Zuge der Siegerehrung überreichte die Pacarada Group, vertreten durch Lorena Pacarada, dem Deutschen Meister der Landesauswahl Hessen einen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro. Darüber hinaus erhielten sowohl der Zweitplatzierte Sachsen-Anhalt als auch das fairste Team des Turniers jeweils 1.000 Euro. Die finanzielle Anerkennung würdigte nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch Fairness und Teamgeist.

„Die letzten Tage waren schon eine sehr emotionale Reise“, äußerte sich Landestrainer Pasqualotto direkt nach dem Schlusspfiff. „Es gab auf und neben dem Platz unfassbar schöne Momente. Die Verbindung im Team ist durch verschiedene Aktionen im Vorfeld noch enger geworden, das Vertrauen zueinander ist gewachsen. Das konnte man hier in Wetzlar, quasi bei unserem Heimspiel, in jedem Spiel spüren. Was die Jungs gezeigt haben, macht mich unfassbar stolz und spiegelt auch die hervorragende Arbeit des gesamten Trainer- und Funktionsteams wider.“

Tolle Organisation und Zuschauerboom in Wetzlar

Rund 2.000 Besucher kamen an den drei Spieltagen ins enwag-Stadion, um die Mannschaften zu unterstützen. Die teilnehmenden Landesverbände zeigten sich begeistert und lobten die Organisation in höchsten Tönen. Michael Trippel, Sportlicher Leiter Fußball im HBRS, war ebenfalls vollauf zufrieden: „In meinem 15. Jahr beim HBRS wurde die Deutsche Meisterschaft im Fußball ID zum 15. Mal ausgespielt – und wir konnten sie zum fünften Mal in Folge gewinnen. Das ist einfach sensationell! Ein großes Kompliment geht an mein Trainerteam und unsere medizinische Abteilung, die einen fantastischen Job gemacht haben. Mein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, der Stadt Wetzlar, dem Sportkreis Lahn-Dill, dem Landkreis Lahn-Dill, dem Hessischen Fußball-Verband sowie allen Sponsoren und Unterstützern, die dieses großartige Event möglich gemacht haben. Rudi Völler und Alex Schur haben die Veranstaltung durch ihre Anwesenheit nicht nur aufgewertet, sondern den Sportlern auch große Wertschätzung entgegengebracht. Dem Sportamt Wetzlar möchte ich an dieser Stelle gesondert danken – Wendelin Müller, Sven Lehne und das gesamte Team haben für optimale Bedingungen gesorgt. Und last but not least: ein extra dickes Lob an unsere Landesauswahl, die mit dem Titelgewinn auf heimischem Platz die Veranstaltung für uns Hessen zu einem unvergesslichen Fest gemacht hat.“

Die Finalrunde der Deutschen Meisterschaft Fußball ID im Überblick: