Deutsche Meisterschaft Fußball ID

– Foto: Tobias Wentzell

Darmstadt, 31. Mai 2026 – Die Eröffnungsfeier der Deutschen Meisterschaft Fußball ID war ein voller Erfolg. Im Beachclub des Restaurants Achtzehn98 direkt neben dem Merck-Stadion am Böllenfalltor kamen rund 160 Gäste zusammen, darunter die teilnehmenden Landesauswahlteams aus Gastgeber und Titelverteidiger Hessen, Saarland, Bayern, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Ausrichter der Veranstaltung ist der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. (HBRS), Veranstalter der Deutschen Meisterschaft ist der Deutsche Behindertensportverband e.V. (DBS).

Durch das abwechslungsreiche Programm führte Moderator Harald Stenger, langjähriger Mediendirektor der deutschen A-Nationalmannschaft, der in dieser Funktion auch das Sommermärchen 2006 begleiten durfte.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Sportliche Leiter des HBRS, Michael Trippel, alle Landesauswahlteams sowie die zahlreichen Gäste. Er überbrachte die Grüße des Präsidiums des HBRS und bedankte sich bei allen Sponsoren, Partnern und Unterstützern. Sein besonderer Dank galt der Wissenschaftsstadt Darmstadt, dem SV Darmstadt 98 sowie dem Hessischen Fußball-Verband für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Durchführung der Deutschen Meisterschaft.





Die beiden Schirmherren der Veranstaltung, SV Darmstadt 98-Präsident Markus Pfitzner und Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz, hießen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich willkommen. Beide betonten die große Bedeutung der Deutschen Meisterschaft Fußball ID für die Region und zeigten sich erfreut über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem HBRS. Zudem unterstrichen sie, dass sie die Schirmherrschaft sehr gerne übernommen haben.





Als Ehrengast nahm auch der Vizepräsident des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV), Sascha Schnobrich, an der Veranstaltung teil. Er lobte die hervorragende Organisation der Eröffnungsfeier und zeigte sich stolz auf die langjährige und erfolgreiche Kooperation zwischen dem HFV und dem HBRS.





Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte Lilien-Legende Alberto Colucci. Der Sänger des bekannten Darmstadt-98-Lieds „Die Sonne scheint“ begeisterte die Gäste mit insgesamt vier Liedern und sorgte für eine großartige Stimmung im Beachclub.





Ein weiteres Highlight war der Sporttalk mit dem ehemaligen Profi und Trainer des SV Darmstadt 98, Gerhard Kleppinger, dem ehemaligen Profi des SV Darmstadt 98 und des 1. FC Nürnberg, Christian Wiesner, den beiden Schirmherren Markus Pfitzner und Hanno Benz sowie Michael Trippel. Dabei wurden interessante Themen rund um den Profifußball, Inklusion im Sport und die Bedeutung der Deutschen Meisterschaft Fußball ID diskutiert.





Für eine besondere Überraschung sorgte Michael Trippel mit Ehrungen langjähriger Mitglieder des Trainer- und Funktionsteams des HBRS. Für 15 Jahre engagierte Tätigkeit wurde Physiotherapeut Markus Soff ausgezeichnet. Landestrainer Bruno Pasqualotto sowie Assistenztrainer und Schulkoordinator Marcel Hanisch wurden für jeweils zehn Jahre ehrenamtliches Engagement geehrt. Als Anerkennung erhielten sie Restaurantgutscheine sowie persönliche Fotocollagen mit zahlreichen Erinnerungen an ihre langjährige Tätigkeit beim HBRS.





Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten alle Ehrengäste als Dankeschön ein personalisiertes HBRS-Trikot mit dem Logo der Deutschen Meisterschaft und ihrem jeweiligen Namen.





Der HBRS lud alle Gäste im Anschluss zu einem gemeinsamen Essen ein. Bei leckerem Grillgut, frischen Salaten und Getränken konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. Unterstützt wurde das Catering unter anderem von René Nothnagel, Geschäftsführer des Restaurants Achtzehn98, der die Veranstaltung unterstütze.





Die gelungene Eröffnungsfeier bot den perfekten Auftakt für die Deutsche Meisterschaft Fußball ID 2026 und machte deutlich, welchen hohen Stellenwert Inklusion, Fairplay und Gemeinschaft im Sport besitzen. Die Vorfreude auf die kommenden Spiele ist bei allen Beteiligten und Gästen spürbar. Los geht’s heute am 1. Juni im Bürgerpark-Stadion Darmstadt um 10:30 Uhr mit dem Eröffnungsspiel Hessen gegen Saarland und um 16:00 Uhr spielt Hessen gegen Bayern.





Link zum Spielplan:

https://www.meinturnierplan.de/pdf.php?id=24v6i0faz6