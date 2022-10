Deutsche Meisterschaft bringt enttäuschte Berliner hervor Nach der Regionalmeisterschaft hatte sich Hertha BSC mehr erhofft

Seit anderthalb Jahren marschiert Hertha BSC im Bereich der Ü32 und Ü40 von Sieg zu Sieg innerhalb der Hauptstadt. Teilweise treten Mannschaften gegen die Blau-Weißen nicht an, weil überwältigende Dominanz zu erwarten wäre. Nun mussten sich die „älteren“ Herren der Alten Dame in den letzten Wochen überregional beweisen. Mitte August setzte sich die Ü32 bei der 1.Regionalmeisterschaft in Bernburg. Mit einem Torverhältnis von 12:1 ging man aus dem Turnier mit insgesamt sechs Mannschaften ungeschlagen als Sieger hervor. Aus Berlin war mit dem FC Internationale auch ein zweites Team vertreten.

Nur zwei Wochen später machte es die Ü40 der Ü32 gleich. Ungeschlagen setzte sich das Team in Tempelhof bei einem Torverhältnis mit 16:3 durch und nahm Konkurrent Blau-Weiß 40 die Krone ab. Die Gastgeber fanden sich am Ende aus dem zweiten Platz wieder, gefolgt unter anderem vom TSV Mariendorf auf Rang 4.

Dementsprechend groß waren die Erwartungen an die Deutsche Meisterschaft - auf dem eigenen Gelände. Doch am Ende sah man vor allem eines: enttäuschte Gesichter bei beiden Teams. Die Ü32 hatte nach fünf Punkten und einem Sieg gegen den FC Bayern München gegen Victoria Hamburg den Turniersieg in der Hand, musste sich aber mit 2:1 geschlagen und mit dem zweiten Rang zufrieden geben. Die Ü40 konnte sich nicht gegen starke Konkurrenten wie Bayern 04 Leverkusen oder den 1.FC Nürnberg durchsetzen und landete am Ende mit vier Punkten „nur“ auf Rang 3.

Wir gratulieren trotzdem zu großartigen Leistungen an alle Berliner Teams, die die Hauptstadt überregional vertreten haben.