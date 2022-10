Deutsche Junioren-Nationalmannschaft gastiert in Sangerhausen Die Rosenstadt wird Gastgeber für ein Miniturnier der DFB-Auswahl

Gastgeber einer alles andere als alltäglichen Veranstaltung wird der VfB Sangerhausen am 20. Oktober. Dann gastiert ab 14 Uhr die deutsche Junioren-Nationalmannschaft der U15 zu einem Miniturnier in der Rosenstadt.

Die von Marc–Patrick Meister gecoachte Auswahl, die zu einem Lehrgang im thüringischen Teistungen weilt, testet im Friesenstadion gleich zweifach. So stehen Vergleiche mit der U16 von RB Leipzig und der U17 des Halleschen FC jeweils über zweimal 25 Minuten auf dem Plan der DFB-Junioren. Der Eintritt ist frei. "So schnell kann man in Sangerhausen nicht wieder eine DFB–Auswahl des Nachwuchses live sehen", wirbt der gastgebende VfB um möglichst viele Zuschauer für dieses besondere Event.