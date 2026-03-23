Deutsche Futsal-Meisterschaften: Ramelsloh ist Vizemeister Deutsche Futsal-Meisterschaften der Junioren: Ramelsloh verpasst großen Coup nach Sechsmeterschießen – JFV Lüneburg scheitert bei den C-Junioren im Halbfinale von PM · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

MTV Ramelsloh – Foto: picture-alliance/DFB

Herausragender Erfolg für den Nachwuchs des MTV Ramelsloh aus dem NFV-Kreis Harburg: Die A-Junioren haben bei den Deutschen Futsal-Meisterschaften am vergangenen Wochenende in der Sportschule Wedau in Duisburg den Titel nur knapp verpasst und einen starken zweiten Platz belegt.

Bereits in der Gruppenphase am Samstag präsentierte sich das Team von Cheftrainer Benedikt Batsch in bestechender Form. Mit einem überzeugenden 4:1-Auftaktsieg gegen den Rostocker FC sowie einem weiteren Erfolg gegen den südwestdeutschen Vertreter JFG Schaumberg-Prims (3:2) zog der MTV souverän als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort unterstrich die Mannschaft ihre Titelambitionen eindrucksvoll: Im Halbfinale ließ der MTV Ramelsloh dem TuS BW Königsdorf (Bayerischer Fußball-Verband) keine Chance und gewann deutlich mit 5:0.

Im Endspiel, das wie die Vorschlussrunde am Sonntag ausgetragen wurde, kam es schließlich zur Neuauflage des Finales um die Norddeutsche Futsal-Meisterschaft gegen den Niendorfer TSV. Hier triumphierte der Hamburger Vertreter erneut: Nach torloser regulärer Spielzeit ging es ins Sechsmeterschießen, in dem die Niendorfer das glücklichere Ende für sich hatten und mit 7:6 die Oberhand behielten. Bereits beim Norddeutschen Vergleich hatte sich der TSV knapp mit 1:0 durchgesetzt.





Mathis Radünz wurde bester Spieler des Turniers

Mathis Radünz vom MTV Ramelsloh – Foto: picture-alliance/DFB

Kleines Trostpflaster: Mathis Radünz, mit drei Toren der treffsicherste Ramelsloher, wurde im Anschluss an das Finale als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.



C-Junioren des JFV Lüneburg erreichen Halbfinale

JFV Lüneburg (r.) - hier im Spiel gegen Viktoria Köln – Foto: picture-alliance/DFB