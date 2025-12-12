Deutlichstes Voting der Saison: Klare Sache für das Top-Duell

Das Spiel der Woche bei Radio Sunshine steht fest – und deutlicher hätte die Entscheidung kaum ausfallen können. Mit 77,8 Prozent aller Stimmen wählten die FuPa-User das Kreisliga-Duell SV Rott gegen den FC Eschweiler 2020 zum klaren Sieger der Abstimmung.
Damit überträgt der ostbelgische Radiosender die Partie am Wochenende live in Ausschnitten – eingebettet in die Amateurfußball-Berichterstattung rund um den Mittelrhein.
Die Ausgangslage macht das Ergebnis nachvollziehbar:
Der FC Eschweiler reist mit einer beeindruckenden Serie von sechs Pflichtspielsiegen in Folge nach Rott und will sich mit einem weiteren Dreier in die Winterpause verabschieden – und gleichzeitig Druck auf das Spitzenduo ausüben.
Der SV Rott, früher in der Landesliga aktiv, möchte den Favoriten jedoch ärgern und selbst ein Statement setzen, bevor der Ligabetrieb ruht. Für Spannung ist also gesorgt.
Mit 356 Stimmen war die Beteiligung erneut hoch – doch das Ergebnis fiel so eindeutig aus wie noch nie in dieser Saison:
SV Rott – FC Eschweiler 2020: 77,8 %
SG Monschau/Imgenbroich – FC Adler Büsbach: 9,3 %
FC Eintracht Kornelimünster – SV Nordeifel: 6,5 %
JSC Blau-Weiß Aachen – SG Rothe Erde/Nirm: 4,8 %
Borussia Brand – SC Ditib Aachen: 1,7 %