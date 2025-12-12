 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Sahr

Deutlichstes Voting der Saison: Klare Sache für das Top-Duell

Rott gegen Eschweiler ist das Spiel der Woche

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Aachen
Kreisliga B2 Aachen
Kreisliga C1 Aachen
Kreisliga C3 Aachen
SV Rott

Das Spiel der Woche bei Radio Sunshine steht fest – und deutlicher hätte die Entscheidung kaum ausfallen können. Mit 77,8 Prozent aller Stimmen wählten die FuPa-User das Kreisliga-Duell SV Rott gegen den FC Eschweiler 2020 zum klaren Sieger der Abstimmung.

Damit überträgt der ostbelgische Radiosender die Partie am Wochenende live in Ausschnitten – eingebettet in die Amateurfußball-Berichterstattung rund um den Mittelrhein.

Topspiel kurz vor der Winterpause

Die Ausgangslage macht das Ergebnis nachvollziehbar:
Der FC Eschweiler reist mit einer beeindruckenden Serie von sechs Pflichtspielsiegen in Folge nach Rott und will sich mit einem weiteren Dreier in die Winterpause verabschieden – und gleichzeitig Druck auf das Spitzenduo ausüben.

Der SV Rott, früher in der Landesliga aktiv, möchte den Favoriten jedoch ärgern und selbst ein Statement setzen, bevor der Ligabetrieb ruht. Für Spannung ist also gesorgt.

So habt ihr abgestimmt

Mit 356 Stimmen war die Beteiligung erneut hoch – doch das Ergebnis fiel so eindeutig aus wie noch nie in dieser Saison:

  • SV Rott – FC Eschweiler 2020: 77,8 %

  • SG Monschau/Imgenbroich – FC Adler Büsbach: 9,3 %

  • FC Eintracht Kornelimünster – SV Nordeifel: 6,5 %

  • JSC Blau-Weiß Aachen – SG Rothe Erde/Nirm: 4,8 %

  • Borussia Brand – SC Ditib Aachen: 1,7 %

Folgende Spiele standen zur Auswahl

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
SV Rott
SV RottSV Rott
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
11:00live

SV Rott - FC Eschweiler 2020
Zu Gast beim ehemaligen Landesligisten will sich der FC Eschweiler mit drei Punkten in die Winterpause verabschieden und den Druck auf das Top-Duo hochhalten. Die Formkurve spricht für die Gäste, die wettbewerbsübergreifend sechs Siege in Serie einfahren konnten.

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
FC Eintracht Kornelimünster
FC Eintracht KornelimünsterK`münster
SV Nordeifel
SV NordeifelNordeifel
11:00

FC Eintracht Kornelimünster - SV Nordeifel
Duell der Tabellennachbarn: Eintracht Kornelimünster auf Platz sechs ist nur einen Punkt besser gestellt als der SV Nordeifel auf Rang sieben. Die Heimelf hat sich nach drei Niederlagen gefangen und konnte gegen den FV Eschweiler zuletzt drei Punkte einfahren.

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
Borussia Brand
Borussia BrandBor. Brand
SC Ditib Aachen
SC Ditib AachenDitib
11:00

Borussia Brand - SC Ditib Aachen
Der Absteiger Ditib steht mit nur zwei Punkten weiterhin sieglos auf einem Abstiegsplatz. Gegner Borussia Brand ist doppelt gefordert und hat am Donnerstag die Nachholpartie gegen den TuS Lammersdorf zu absolvieren. Gelingt dem Gast kurz vor der Winterpause der erste Saisonsieg?

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
JSC Blau-Weiss Aachen
JSC Blau-Weiss AachenBW Aachen
SG Rothe Erde/Nirm
SG Rothe Erde/NirmSG Rothe Erde/Nirm
11:00

JSC Blau-Weiss Aachen - SG Rothe Erde/Nirm
Klarer könnten die Vorzeichen nicht sein: Blau-Weiß Aachen, drei Punkte hinter Spitzenreiter Westwacht II auf Rang drei, empfängt die sieglose SG Rothe Erde/Nirm – die bisher bereits 108 (!) Gegentreffer hinnehmen musste.

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
SG Monschau/Imgenbroich
SG Monschau/ImgenbroichSG Monschau/Imgenbroich
FC Adler Büsbach
FC Adler BüsbachBüsbach
11:00

SG Monschau/Imgenbroich - FC Adler Büsbach
Ein Heimsieg versus ein Auswärtssieg. Die Heimelf braucht dringend Punkte, um vor dem Jahreswechsel den Anschluss herzustellen. Die Gäste hingegen könnten sich mit einem weiteren Dreier im Abstiegskampf Luft verschaffen und die SG auf elf Punkte distanzieren!

Aufrufe: 012.12.2025, 09:15 Uhr
redAutor