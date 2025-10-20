Deutliches Ergebnis im Kellerduell - Leerstetten siegt klar

Der SV Leerstetten feiert im Tabellenkeller einen enorm wichtigen Heimsieg und setzt damit ein klares Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Dabei erwischten die Gäste aus Obereichstätt den deutlich besseren Start.

Bereits in der 6. Minute brachte Diana Bacherler den FVO mit einem frühen Treffer in Führung. Obereichstätt agierte in den Anfangsminuten energisch und zwang Leerstetten zunächst in die Defensive. Die Gastgeberinnen benötigten rund 20 Minuten, um ins Spiel zu finden und mehr Zugriff zu bekommen.