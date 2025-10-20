Deutliches Ergebnis im Kellerduell - Leerstetten siegt klar

Der SV Leerstetten feiert im Tabellenkeller einen enorm wichtigen Heimsieg und setzt damit ein klares Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Dabei erwischten die Gäste aus Obereichstätt den deutlich besseren Start.
Bereits in der 6. Minute brachte Diana Bacherler den FVO mit einem frühen Treffer in Führung. Obereichstätt agierte in den Anfangsminuten energisch und zwang Leerstetten zunächst in die Defensive. Die Gastgeberinnen benötigten rund 20 Minuten, um ins Spiel zu finden und mehr Zugriff zu bekommen.
In der 35. Minute dann der Befreiungsschlag: Clarissa Lumpi fasste sich aus der Distanz ein Herz und überlupfte die Torhüterin mit einem sehenswerten Fernschuss zum 1:1-Ausgleich in den Winkel. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte der SVL die Partie komplett. Nach einer präzisen Hereingabe von Katrin Hauffenmeyer netzte Theresa Weidmann zur 2:1-Führung ein.
Nach der Halbzeit erhöhte Obereichstätt den Druck spürbar und operierte vor allem mit langen Bällen in die Spitze. Die Abwehrreihe des SVL blieb jedoch konzentriert und ließ kaum klare Chancen zu. In der 65. Minute folgte dann der nächste Nadelstich: Tamara Loukas verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt und sorgte mit dem 3:1 für Erleichterung und neuen Schwung.
Den Schlusspunkt setzte kurz vor dem Ende Melissa Bülbül, die zum 4:1-Endstand traf und damit den verdienten Erfolg endgültig besiegelte.