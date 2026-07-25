Deutliches 5:1: Oberligist dreht Testspiel bei BSG Stahl Brandenburg

– Foto: Michael Sauer

Der Oberligist SG Union 1919 Klosterfelde hat im heutigen Testspiel einen klaren 5:1-Auswärtssieg bei der BSG Stahl Brandenburg gefeiert. Nach einem frühen Rückstand drehte das Team die Partie mit viel Moral und tankte reichlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Bereits am kommenden Mittwoch wartet beim SC Charlottenburg der nächste Test im Rahmen der Sommer-Vorbereitung.

Rückstand und erfolgreiche Aufholjagd In der laufenden Vorbereitung traf die SG Union 1919 Klosterfelde aus der NOFV-Oberliga Nord heute auf den Brandenburgligisten BSG Stahl Brandenburg. Der Beginn der Partie verlief für die Gäste aus dem Barnim jedoch keineswegs nach Wunsch. In der 15. Spielminute gelang Paul Kämmerer der Führungstreffer zum 1:0 für die BSG Stahl Brandenburg. Die Klosterfelder ließen sich durch diesen frühen Dämpfer jedoch nicht verunsichern und antworteten mit großer Leidenschaft auf dem Platz. In der 33. Minute erzielte Max Ramoth den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte die Mannschaft das Geschehen schließlich komplett, als Michel Sobek in der 45. Minute zur 1:2-Führung traf.

Kantersieg in der Schlussphase Nach dem Seitenwechsel übernahm der Oberligist vollends die Kontrolle über die Begegnung. In der 65. Minute baute Danny Mank den Vorsprung mit seinem Treffer zum 1:3 weiter aus. Die Gegenwehr der Gastgeber ließ in der Schlussphase spürbar nach, was die Offensive der Klosterfelder konsequent nutzte. In der 86. Spielminute schlug erneut Danny Mank zu und schraubte das Ergebnis mit seinem zweiten Tor des Tages auf 1:4. Den Schlusspunkt unter diesen überzeugenden Auftritt setzte Irfan Brando, der in der 88. Minute den 1:5-Endstand markierte und damit den deutlichen Auswärtserfolg besiegelte.