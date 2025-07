Deutliches 5-0 im Test gegen Tannheim

Nach den ersten beiden Spielen letzte Woche vor dem Sommerfest, die 2-1 gegen Tiefenbach und 1-2 gegen den SC Staig II enden, geht es nun gegen den SV Tannheim. Der TSV ist von Beginn an das tonangebende Team und erspielt sich Chancen, die dann durch Jehle, Noller, M. und Weigand genutzt werden zur 3-0 Halbzeitführung. Auch in der zweiten Halbzeit dasselbe Bild. Bernstadt hat den Ball und die Chancen und Tannheim kommt nur selten zum Zug. Jehle per Fernschuss und Bückle, F. per Kopf erhöhen auf 5-0. Gegen Ende des Spiels und mit schwindenden Kräften kommen die Gäste dann noch zu Möglichkeiten, die durch Reichelt entschärft werden können. Am Ende ein nie gefährdetes 5-0.