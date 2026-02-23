Deutlicher Testspielsieg für den VfB Fallersleben gegen Vechelde

– Foto: Lea Bindewald

Im regnerischen Sportzentrum am Windmühlenberg erwischte der VfB Fallersleben einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der ersten Minute setzte Jamie Blischke mit einem Freistoß ein erstes Ausrufezeichen, als der Ball an der Querlatte landete.

In der 12. Minute machte es Blischke besser und verwandelte einen Strafstoß, nach Foul an G. Hahn, sicher zur 1:0-Führung. In der Folge verlor die Begegnung etwas an Struktur und wirkte phasenweise zerfahren. Vechelde wurde mutiger und kam in der 23. sowie 25. Minute durch Winter-Neuzugang Marcel Reim zu Abschlüssen.

Nur vier Minuten später zeigte Blischke erneut seine Klasse. Er ließ drei Gegenspieler stehen und legte quer auf Dennis Pollak, der zum 2:0 einschob. Doch aus dem Nichts verkürzte Vechelde. Nach einem schnell ausgespielten zweiten Ball traf der Gast aus 17 Metern ins Netz. Kurz vor der Pause stellte der VfB den alten Abstand wieder her. Blischke nahm einen starken Steilpass von Fabian Bauer auf, umkurvte den Keeper und traf zum 3:1 (43.). Für den vierten Treffer sorgte Dennis Bauer, der nach schöner Kombination über Dennis Pollak und Fabian Bauer zum 4:1 einschoss.