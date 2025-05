Deutlicher Sieg um Erfolgsserie zu wahren.

Für das zweite Heimspiel innerhalb einer Woche trafen die Jungs des FVW auf die FG 2010 WRZ.

Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel und erspielten sich bereits erste Torchancen, blieben aber lange zu ungenau und nicht konsequent genug im Abschluss. Die Gäste hielten noch gut dagegen, konnten aber selbst offensiv nur selten einmal in Richtung des Waldseer Tores kommen und damit nicht für genug Entlastung sorgen. So dauerte es bis zur 37. Minute, dann aber der Führungstreffer für den FVW durch L. Stöckler. M. Wiest kam nach einem hohen Zuspiel vor dem Gästekeeper an den Ball und konnte ihn auf Stöckler ablegen der unbedrängt zum verdienten 1:0 einschieben konnte. Durch die Führung bestärkt, spielten die schwarz-weißen noch mutiger auf und holten zum Dreifachschlag vor der Halbzeit aus. H. Martin setzt einem Ballverlust energisch nach und befördert den Ball zu P. Stokic welcher nicht lange zögerte und das 2:0 besorgte (40.). Nur drei Minuten später kam M. Wiest nach einem Abpraller an den Ball und vollendet eiskalt ins lange Eck (43.). Innerhalb von sechs Minuten sorgten die Gastgeber für eine deutliche Halbzeitführung und passten damit den Spielstand auch den Spielanteilen an.