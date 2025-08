Deutlicher Sieg! SV Münsing wirft SV Ohlstadt aus dem Totopokal: „Ein Schritt nach vorne“

Der SV Münsing kommt unter Martin Grelics immer besser in Schwung und feierte im Pokalduell gegen den SV Ohlstadt einen deutlichen 4:0-Erfolg.

„Gut fürs Selbstvertrauen und auch in der Deutlichkeit verdient“, befand der SVM-Trainer. Seine Mannschaft kam in der ersten zehn Minuten zu mehreren Strafraumszenen. Belohnt wurde ihr Engagement durch das 1:0 von Hans Zachenbacher, der durch einen Chipball von Lukas Hauptmann in Szene gesetzt wurde, belohnt (9.). Mit der Führung im Rücken, behielten die Münsinger eine gute Kontrolle über das Spiel. Zwar war Ohlstadt nun etwas mehr am Drücker, ohne jedoch nennenswerte Torgefahr auszustrahlen. „Das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne“, lobte Grelics.

Der Belastungstest unter Wettkampfbedingungen kann unterm Strich also als gelungen betrachtet werden. „Langsam müssen wir auch in die Richtung, dass wir es im Punktspielbetrieb umsetzen können“, sagt Grelics, der mit der Entwicklung weiterhin zufrieden ist. Durch den Sieg kommt es am kommenden Mittwoch (6. August) zum Finale der Gruppe Mitte gegen den Bezirksligisten 1. FC Penzberg, der traditionell sehr ambitioniert im Toto-Pokal ist.

So wird der Test am heutigen Freitag gegen den SC Weßling (19 Uhr in Münsing) doch noch nicht die Generalprobe für den Ligaauftakt gegen den TSV Peißenberg (9. August). Grelics spricht dennoch von einem „sehr sehr guten Test gegen einen Gegner auf Augenhöhe“. Gleichwohl erfordere die Doppelbelastung mit den Pokalspielen eine gewisse Belastungssteuerung. „Wir werden nichts mehr riskieren“, sagt der SVM-Trainer, fordert dennoch dieselbe Ernsthaftigkeit wie zuletzt. Simon Pilch, Mile Blazevic und Christian Auer werden geschont; Tobias Werner fehlt berufsbedingt. Dafür kehren Lorenz Niggl und Michael Brandes wieder zurück. Leonhard Demmler und Paul Huber aus der U19 sollen für zusätzliche Rotation im Kader sorgen.