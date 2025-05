Deutlicher Sieg, späte Hoffnung

Mit einem klaren 6:1-Erfolg beim Tabellenletzten SC Haßbergen hat der TuS Lemförde am 30. Spieltag der Bezirksliga Hannover noch einmal ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Trainer David Schiavone sprach nach dem Spiel von einer „klasse Teamleistung“ und zeigte sich erfreut über die Art und Weise des Auftritts: „Auch wenn es sicherlich gegen den Tabellenletzten war – das war wirklich ein richtig tolles Spiel.“

Nach dem Seitenwechsel dominierte Lemförde das Geschehen weiterhin. Schiavone stellte mit seinen Treffern zwei und drei innerhalb weniger Minuten auf 5:1 (57., 58.), ehe Leucian mit seinem zweiten Treffer nach feiner Vorarbeit von Schiavone den Endstand markierte (77.). „Francesco mit drei Toren und zwei Vorlagen hat sicherlich offensiv den Unterschied gemacht“, so Schiavone, der dennoch betonte: „Ich möchte die Teamleistung in den Vordergrund stellen. Die Jungs haben aufopferungsvoll gekämpft und leidenschaftlich Fußball gespielt.“

Insbesondere die spielerische Linie seines Teams hob der Trainer hervor: „Wir haben guten Fußball gespielt, gute Ordnung gehabt, waren griffig in den Zweikämpfen – das hat tatsächlich draußen viel Spaß gemacht, zuzuschauen.“ Dass das Ergebnis auch noch höher hätte ausfallen können, machte Schiavone an zwei Großchancen seines Sohnes fest: „In der ersten Halbzeit trifft er den Pfosten, in der zweiten ist er wieder durch, muss den Ball eigentlich nur noch reinlegen.“

Trotz des deutlichen Sieges bleibt der Realismus beim Lemförder Trainer präsent: „Wir haben nochmal ein kleines Lebenszeichen gesetzt, aber realistisch gesehen wird es nicht mehr reichen.“ Zwei Spiele verbleiben, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Punkte. Am kommenden Wochenende trifft Lemförde auf den Tabellenfünften SC Twistringen, ehe es zum Abschluss gegen den Vorletzten TSV Bassum geht.

„Jetzt noch zwei Spiele, und dann schauen wir, was wir daraus machen“, fasst Schiavone zusammen. Die Hoffnung lebt – zumindest noch ein kleines Stück.