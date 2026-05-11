Deutlicher Sieg nach 0:1 Rückstand

Am vergangenen Mittwoch empfingen wir den Tabellendritten aus Rohrbach in Neckarsteinach. Trotz einer frühen Führung für die Gäste wurde es am Ende eine deutliche Angelegenheit für das Team der SpVgg und man konnte mit 8:1 den 26. Sieg im 26. Saisonspiel feiern.

Die FG Rohrbach begann das Spiel konzentriert und erwische einen perfekten Auftakt in die Begegnung gegen die Spielvereinigung. Mit dem ersten Angriff des Spiels konnte der Tabellendritte per Kopf den vielumjubelten Führungstreffer zum 0:1 erzielen. Die Neckarsteinacher Mannschaft ließ sich allerdings von diesem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und zog ihr Spiel gegen kampfstarke Rohrbacher auf und wartete geduldig auf die Chance das frühe Gegentor auszugleichen. Nach einigen ausgelassenen Torchancen war es dann in der 25. Spielminute Rick Wulle, der aus kurzer Distanz den Ball zum 1:1 Ausgleich im Tor der FG Rohrbach versenkte. Die sehenswerte Führung für die SpVgg erzielte unser aufgerückter Abwehrchef Dominik Räder, als er einen Eckball von Oliver Kubis per Direktabnahme verwandelte. Noch vor dem Halbzeitpfiff wurden die Weichen dann endgültig auf Sieg gestellt, als Rick Wulle in der 40. Spielminute einen Foulelfmeter gewohnt sicher zum 3:1 verwandelte. Somit ging es nach dem ersten Rückstand der laufenden Saison mit der 3:1 Führung in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel dominierte die Elf der Spielvereinigung das Spielgeschehen nach Belieben. Vom Gast aus Rohrbach war in der Offensive nichts mehr zu sehen und es wurden viele Tormöglichkeiten herausgespielt und 5 weitere Treffer erzielt. Für die Treffer Nummer 4 und 5 war einmal mehr der Topscorer der Kreisliga B Rick Wulle in der 55. und 70. Spielminute verantwortlich. Als in den letzten 20 Minuten von den Gästen aus Rohrbach kaum noch Gegenwehr kam konnten sich noch Levin Sandmann (72.), Thorben Stadler (81.) und Oliver Kubis (89.) in die Liste der Torschützen eintragen. Somit endete das Match gegen die FG Rohrbach, die nach dieser Klatsche den Aufstiegsplatz 3 an den FV Nußloch II abgeben musste, nach einer konzentrierten und guten Leistung unseres Teams mit einem auch in dieser Höhe verdienten 8:1 Heimsieg.