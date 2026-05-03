Deutlicher Sieg: Ippensen/Wohnste verschafft sich weiter Luft

– Foto: Claus Miesner

Mit einem 3:0-Erfolg über die TuSG Ritterhude hat die SV Ippensen/Wohnste einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Bei noch fünf ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nun sieben Punkte.

Von Beginn an präsentierte sich die SV hellwach, zweikampfstark und spielfreudig. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich das Team mehrere gute Gelegenheiten, ließ jedoch zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

Auch in der Folge blieb Ippensen/Wohnste die spielbestimmende Mannschaft und drängte auf den zweiten Treffer. Die größte Chance vergab Tom Brandt in der 36. Minute, als sein sehenswert platzierter Schuss an der Unterkante der Latte landete. Kurz vor dem Halbzeitpfiff rettete zudem ein Abwehrspieler der Gäste auf der Linie gegen Patrick Behrens – die Führung zur Pause hätte durchaus höher ausfallen können.

In der 23. Minute wurde die Überlegenheit schließlich auch im Ergebnis sichtbar. Nils Klindworth setzte mit einem präzisen Pass hinter die Abwehrkette den startenden Sönke Hauschild in Szene. Dieser behielt die Übersicht und legte uneigennützig quer auf Marius Schönfeld, der aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung einschob.

SV knüpft in der zweiten Hälfte an gute Leistung an

Nach dem Seitenwechsel knüpfte die SV nahtlos an die starke Leistung an und sorgte früh für klare Verhältnisse. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff führte ein gewonnener Zweikampf im Mittelfeld zum 2:0. Der Ball gelangte zu Tobias Detjen, der von der linken Seite in die Mitte zog, zwischen den Innenverteidigern freie Bahn hatte und souverän vollendete.

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen weiterhin sicher und ließen defensiv kaum etwas zu. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nils Klindworth nach einer Standardsituation: Nach einer Ecke von Marco Klindworth verlängerte er den Ball geschickt per Kopf über sich hinweg ins lange Toreck und stellte damit den 3:0-Endstand her.

Trainer Peters: „Hut ab vor dem, was die Jungs investiert haben“

Entsprechend zufrieden zeigte sich SV-Coach Timo Peters nach der Partie: „Der Sieg war sehr wichtig“, betonte er mit Blick auf die Tabellensituation. „Wir waren gut vorbereitet und haben alles in die Partie geworfen. Hut ab vor dem, was die Jungs heute investiert haben. Der Sieg geht absolut in Ordnung – wir hatten Ritterhude über weite Strecken gut im Griff.“

Einen kleinen Makel sah Peters jedoch in der Chancenverwertung: „Die war alles andere als optimal. Zur Halbzeit hätten wir schon 3:0 führen können. Aber am Ende zählen natürlich die drei Punkte.“









