Deutlicher Sieg in Wetzikon

Von den letzten vier Duellen gegen den heutigen Gegner aus Wetzikon konnten die Herrliberger gleich drei für sich entscheiden – eine Serie, die man unbedingt weiter ausbauen wollte. Entsprechend bissig und fokussiert starteten die Gäste in die Partie. In den ersten 20 Minuten lief alles nach Plan: jeder Zweikampf wurde gewonnen, jeder Angriff gefährlich vorgetragen. Schon in der 15. Minute belohnte man sich: Ballgewinn durch Robin Jeriha im Mittelfeld, schnelles Umschalten auf Levin Stucki, der mit einem perfekten öffnenden Pass Jonas Kalambokis auf dem Flügel bediente. Kalambokis legte im Strafraum nochmals quer, und Stucki schob eiskalt zum 1:0 ein – ein Angriff wie aus dem Lehrbuch.

Danach zog sich Herrliberg etwas zurück und liess die Gastgeber ins Spiel kommen. Wirklich zwingend wurden die Wetziker jedoch kaum. Die Herrliberger allerdings sorgten kurz vor der Pause nochmals für eine brenzlige Situation: Nach einem Eckball der Gastgeber stürmte Levin Stucki über 50 Meter die Linie hinunter und brachte den Ball scharf zur Mitte. Die ungenügende Klärung landete direkt bei Robin Jeriha, dessen Flachschuss der Wetziker Keeper mit Mühe parieren konnte. Mit einer knappen, aber verdienten Führung ging es in die Pause.

Gleich nach Wiederanpfiff folgte die wohl beste Chance für Wetzikon: Nach einem missglückten Klärungsversuch stand deren Stürmer plötzlich völlig frei elf Meter vor dem Tor. Doch Torhüter Dennis Nehrenheim reagierte sensationell und hielt die Führung fest – eine Schlüsselszene! Statt des Ausgleichs fiel kurz darauf das 2:0 für Herrliberg. Ein schneller Abstoss landete bei Nico Bigler, der einen brillanten Schnittstellenpass auf den startenden Levin Stucki spielte. Aus spitzem Winkel schloss dieser kompromisslos ab – Doppelpack!

Damit war der Widerstand der Gastgeber endgültig gebrochen. In der 65. Minute eroberte Pedro Sanchez im Mittelfeld den Ball, spielte einen sehenswerten Doppelpass mit Kalambokis und schlenzte den Ball unhaltbar in die rechte Ecke zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Jonas Kalambokis: Nach einem misslungenen Aufbaupass der Wetziker schnappte sich Tin Miljko das Leder und bediente Theo Müller, der wiederum Jonas Kalambokis mustergültig in Szene setzte. Frei vor dem Keeper blieb Kalambokis eiskalt und netzte zum 4:0-Endstand ein.

Ein souveräner Sieg, der Herrliberg kurzfristig an die Tabellenspitze brachte. Nun steht am kommenden Samstag das grosse Derby-Showdown auf dem Langacker an gegen den aktuellen Leader Zollikon.