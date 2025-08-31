Deutlicher Sieg in Bermaringen...

Die Reserve nimmt Fahrt auf und spielt eine gute erste Halbzeit. Hinten brennt wenig an und nach vorne gelingen immer wieder gute Spielzüge und hohe Balleroberungen. Nach Vorarbeit Ziegler, E. macht Kußmaul, M. das 1-0 (8.). Wenig später setzt Wenninger stark nach und legt das 2-0 durch Ziegler, E. auf (15.). Und schon früh wird der Deckel drauf gemacht: Balleroberung Baur und Wenninger verwandelt zum 3-0 (20.). Bis auf wenige Ausnahmen hat der TSV alles im Griff. Dieses Bild zeichnet sich auch in der zweiten Halbzeit ab. Kußmaul, J. und Ziegler, L. per Kopf erhöhen auf 5-0 (65., 78.). Mit dem Schlusspfiff gelingt den Gastgebern noch der Anschluss zum 5-1 Endergebnis.