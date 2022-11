Deutlicher Sieg im letzten Heimsieg Zum letzten Heimspiel im laufenden Kalenderjahr empfing der VfB 09 Pößneck mit SV Germania Ilmenau einen Aufsteiger.

Bei guten Wetterbedingungen im Sportkomplex Griebse legten die Gastgeber furios los. Ballbesitz, Flexibilität im Angriffsspiel und Einsatzbereitschaft sorgten für eine Pößnecker Dominanz in der ersten Halbzeit. Erfolgreich war der VfB erstmals in Minute 20. Ein stark aufspielender M. Trunk bekam in der 2. Reihe den Ball, schloss direkt ab und donnerte die Kugel unhaltbar ins Tor. Pößneck belohnte sich für die gute Anfangsphase und legte durch L. Hoffmann bereits in Minute 28 nach. Ein guter Diagonalball von C. Neumann hebelte die Gästeabwehr aus und L. Hoffmann blieb vor dem Tor eiskalt. Zwei Minuten später war es wieder M. Trunk, welcher nach guten Doppelpass frei vor dem Tor auftauchte und zum 3:0 einschob (30.). Nachdem M. Trunk seinen zweiten Treffer markierte wollte auch L. Hoffmann doppelt treffen. Ein weiterer Ball über die Abwehr der Gäste hebte er mit einen Kontakt über den Schlussmann der Gäste ins Tor. Die 4:0-Führung zur Halbzeit war hoch, aber verdient. Bereits in der Pause mahnten die Pößnecker Trainer, dass die Spieler sich nicht auf der Führung ausruhen sollten.

Doch Pößneck spielte im zweiten Durchgang nicht so energisch auf, was auch an den wacheren Gästen lag. Ilmenau kam nun auch zu bessern Chancen, doch L. Wohlfahrt war hellwach und parierte stark. Einmal musste er dennoch hinter sich greifen. Schläfrig agierende Pößnecker führen die Zweikämpfe nicht gut genug, J. Izaguirre tauchte frei vor dem Tor auf und lupfte den Ball ins Netz (63.). J. Raab und V. Wohlfahrt waren in dieser Phase überhaupt nicht zufrieden und mussten lautstark eingreifen. Diesen Weckruf hatte die Mannschaft gebraucht und zeigte in der Folge teilweise wieder gute Ansätze, aber blieb weitestgehend zu inkonsequent. Den Schlusspunkt setzte in Minute 83 D. Bursuc mit einen starken Kopfball, nachdem er von C. Neumann mustergültig bedient wurde.

Fazit: Pößneck blieb im letzten Heimspiel erfolgreich und steht jetzt vor zwei schweren Aufgaben auf fremden Boden. Kommende Woche geht es zum Aufsteiger FC Thüringen Jena, bevor man die "Aufsteiger"-Wochen mit dem Nachholspiel gegen SV Schmölln 1913 abschließt.