Deutlicher Sieg: "Hätte zwei bis drei Tore höher ausfallen können"

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Germania Lamme hat seine gute Form in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 bestätigt. Gegen den FC Wenden gewann der Tabellendritte am 25. Spieltag souverän mit 5:1 und behauptete damit seine Position im Verfolgerfeld. Wenden verbleibt nach der klaren Niederlage mit 26 Punkten auf Rang zwölf.

Der FC Wenden kam dennoch zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Hahn nutzte in der 23. Minute eine der wenigen Offensivaktionen der Gäste zum 1:1. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch zeitnah: Nur acht Minuten später stellte Wassaf auf 2:1 (31.) und brachte Lamme noch vor der Pause erneut in Führung.

Vor heimischer Kulisse übernahm Lamme von Beginn an die Kontrolle. Der Tabellendritte bestimmte Ballbesitz und Rhythmus der Partie und ging bereits in der 10. Minute durch Holland mit 1:0 in Führung. Der Treffer entsprach dem Spielverlauf, denn Lamme trat dominant auf und ließ den Gästen kaum Entlastung.

Lamme entscheidet Partie nach dem Seitenwechsel

Nach Wiederbeginn erhöhte Lamme den Druck weiter und sorgte innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung. Zunächst traf Kajolli in der 58. Minute zum 3:1, ehe Abelmann nur zwei Minuten später das 4:1 nachlegte.

Spätestens mit diesem Doppelschlag war die Begegnung entschieden. Wenden fand kaum noch Zugriff, während Lamme das Spiel kontrolliert zu Ende führte. Den Schlusspunkt setzte Vogel in der 87. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand.

Durch den Sieg verbessert sich Lamme auf 44 Punkte aus 23 Spielen und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos aus Lehndorf und Wendezelle. Der FC Wenden verharrt nach dem 22. Saisonspiel bei 26 Punkten auf Platz zwölf und muss den Blick weiter auf die untere Tabellenhälfte richten.

Lamme spricht von souveränem Auftritt

Entsprechend zufrieden zeigte sich Lammes Kapitän Grazian Borucki nach der Partie: „Ich würde sagen, ein sehr, sehr erwachsener und souveräner Auftritt.“ Zu keinem Zeitpunkt habe man das Gefühl gehabt, die Begegnung aus der Hand zu geben.

Besonders die Ruhe nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich hob Borucki hervor: „Selbst als das 1:1 gefallen ist, sind wir total ruhig geblieben.“ Insgesamt bewertete er den Auftritt als hochkontrolliert und meinte zudem, das Ergebnis hätte „auch noch zwei bis drei Tore höher ausfallen können“.

Für Lamme geht der Blick damit bereits weiter auf das kommende Wochenende und das nächste Duell gegen den TSV Schwicheldt.