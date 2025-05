Deutlicher Sieg gegen Weidenstetten

Nächstes Spiel für die Reserve im Meisterschaftsrennen. Und es ist ein nie gefährdeter, hoch verdienter Sieg am Ende. In den ersten Minuten tut sich der TSV noch schwer und kommt durch die Defensive der Gäste nur einmal erwähnenswert durch als Benz scheitert. Durch den Führungstreffer durch Wald nach einem Eckball läuft es dann besser beim TSV. Noch vor der Halbzeit erhöhen Kußmaul per Kopf und Garni mit einem schönen Schuss. In der zweiten Halbzeit ist es weiter ein Spiel auf ein Tor. Weidenstetten verteidigt nur, kommt kaum über die Mittellinie und findet offensiv nicht statt. Erneut Kußmaul und ein Dreierpack von Ziegler führen zu einem klaren 7-0 Sieg für den TSV.