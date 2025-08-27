Deutlicher Sieg gegen "kleine" Hertha

Nach dem 0:0 in Zwickau wollte die Uluc-Elf heute einen Sieg gegen die bislang noch punktlosen Berliner, bei denen mit Alexios Dedidis ebenso ein alter Bekannter zwischen den Pfosten stand wie mit Steffen Israel der verantwortliche Trainer an der Seitenlinie. Im Aufgebot gab es im Vergleich zum Duell bei den Schwänen eine Änderung: Kevin Lankford nahm zunächst auf der Bank Platz. Für ihn stand Marcel Hoppe in der Startelf.

Und es ging gut los: Eshele spritzte in einen völlig verunglückten Rückpass, umkurvte Dedidis und schob ein (4.). Der FCC blieb spielbestimmend, verpasste es aber zunächst, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Ungenauigkeiten im Passspiel verhinderten immer wieder das Herausspielen klarer Torchancen. Eine Flanke des agilen Prokopenko landete auf dem Kopf von Eshele, doch dieser köpfte neben den Kasten (17.). Ein Standard musste her, um zum zweiten Tor des Abends zu kommen: Prokopenko zog eine Ecke scharf und direkt aufs Tor, Dedidis rettete, doch Hessel stand für den Abpraller goldrichtig und traf zum 2:0 (33.). Jena blieb dominant, aber oftmals zu unpräzise gegen offensiv harmlose Gäste. Beste und einzige echte Möglichkeit der Berliner war ein Schuss von Wicht aus der zweiten Reihe, der aber auf dem Tornetz landete (37.).

Mit gleich drei Wechseln zur Pause wollten die Gäste ihre Offensivbemühungen intensivieren. Doch nach einem erneuten Standard – Prokopenko wurde im Mittelfeld gelegt – stand es 3:0 für den FCC: Den Freistoß verlängerte Butzen per Kopf auf Fritz, der schließlich einköpfte (51.). Schon beim darauffolgenden Angriff die große Gelegenheit zum vierten Treffer, doch nach erneuter Vorarbeit von Prokopenko scheiterte Schau an seinem ehemaligen Kollegen im Berliner Tor (52.). Dedidis blieb auch Sieger bei der nächsten Aktion, als Reddemann nach Ecke am langen Pfosten erst per Kopf und dann nochmal mit dem Fuß zum Abschluss kam (56.). Die erste Aktion des soeben eingewechselten Lankfords – ein Schuss aus spitzem Winkel parierte Dedidis – bildete den Schlusspunkt der besten Jenaer Phase des Spiels (63.). Danach passierte ein paar Minuten wenig, bis zunächst Lankford im Einsgegeneins scheiterte (75.), doch nur eine Minute später Burmeister in fast identischer Situation kühlen Kopf bewahrte und zum 4:0 einnetzte (76.). In den Schlussminuten plätscherte die Begegnung nur noch vor sich hin, Doll zielte für die Gäste noch einmal zu hoch (82.).

So siegte der FCC unterm Strich hoch verdient und ohne dabei zu glänzen, während die Zehlendorfer, die keinen einzigen Schuss auf das Gehäuse von Liesegang zustande brachten, damit auch nach dem fünften Spiel ohne Punkt bleiben.