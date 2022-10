DEUTLICHER SIEG GEGEN HÖPFIGHEIM

Deutlich mit 5:1 schickte der TSV Grünbühl den GSV

Höpfigheim nach Hause. Predrag Sarajlic brachte den TSV nach einem mißlungenen Rückpass des Gegners nach 5 Minuten in Führung. Massimo Villanueva erhöhte in der 24.Minute mit einem präzisen Schuss genau ins Eck aus 16 Metern nach Pass von Mustafa Ceyhan. Die Höpfigheimer kamen durch ein unglückliches Gegentor in der 28.Minute auf 2:1 heran.

Im zweiten Durchgang hatte der TSV bis zur 60.Minute mehrere sehr gute Gelegenheiten, um das Spiel auf ein hohes Ergebnis zu schrauben. Es gelang wenigstens das 3:1 durch Nico Haamann, der in der 57.Minute einen Rückpass von Mustafa Ceyhan zum 3:1 ins Tor hämmerte. Danach war ein bißchen Flaute, und die Gäste hatten zwei gute Chancen um das Spiel noch einmal eng zu machen. Der eingewechselte Alex Kunz machte aber in der 85.Minute alles klar, als er eine Flanke von Massimo Villanueva kurz annahm und zum

4:1 einschoss. Unmittelbar vor dem Schlußpfiff stoppe Antonio La Macchia links einen Pass elegant herunter und legte quer zu Alex Kunz, der mit seinem zweiten Treffer nur noch zum 5:1 einzudrücken brauchte.



es spielten:

Sautter; Em:Tasdemir; La Macchia; Staack; Darvas;