Deutlicher Sieg für die FCS-Frauen

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben ihre Spitzenreiter-Position in der Regionalliga Südwest mit einem 7:0 (5:0)-Heimsieg gegen den Aufsteiger FC Urbar souverän verteidigt. Das Team von Trainer Taifour Diane legte im ersten Durchgang gleich gut los und erzielte fünf Treffer in 24 Minuten. "Das erste Tor war ein schöner Fernschuss, da waren wir gleich gut drin im Spiel", sagte Trainer Taifour Diane zum Tor durch Lara Martin aus der 5. Minute. Lilly Marie Kintzig (13.), Chelsea Agyei (23.) und Anna Körner (28.) legten schnell drei Treffer nach. "Wir haben nicht nachgelassen, wollten weiter nach vorne spielen und Tore machen, das lässt sich besonders deutlich am 5:0 ersehen, das direkt nach dem Anstoß der Gäste fiel", sagt Diane. Agyei traf nur 60 Sekunden nach dem vierten Treffer zum 5:0 (29.). "Wir hätten noch mehr Treffer machen können, haben dann aber in der Pause gewechselt und waren dann nicht mehr so drickvoll", sagte der Trainer zum zweiten Durchgang. Dennoch traf Anna Lena Strauss (58.) zum 6:0. Das letzte Saarbrücker Tor zum Endstand resultierte dann aus einem Eigentor von Jana Heibel (59.). Das FCS-Team hat in der Tabelle drei Punkte Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger SC 13 Bad Neuenahr.