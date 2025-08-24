Deutlicher Sieg für den TSV...

Die Reserve zeigt von Beginn an ein gutes Spiel und verpasst allerdings bei einigen Versuchen früh in Führung zu gehen. Der Knoten platzt in der 16. Minute und Kußmaul erzielt die verdiente Führung. In der Folge bleibt der TSV dominant, doch auch Asselfingen meldet sich im Spiel an und kommt schnell zum Ausgleich (21.). Das Spiel ist dann geprägt von etwas ungenauen Aktionen im letzten Drittel, dem fehlenden letzten Pass oder dann ungenauen Abschlüssen. Kurz vor der Halbzeit macht dann Noller das 2-1 (39.). In der zweiten Halbzeit nutzt der TSV seine Vorteile, sowohl spielerisch als auch läuferisch, und macht durch Wenninger (48.), Noller (62.) und Bückle (65.) das Ergebnis deutlich. Kurz vor Schluss gelingt dann Ziegler, E. das 6-1 (90.) was auch gleichzeitig den Endstand bedeutet.