Deutlicher Sieg für den TSV...

Die Reserve testet in Tomerdingen und siegt dabei deutlich und auch in der Höhe absolut verdient. Der TSV hat das Spiel jederzeit im Griff und kommt durch Tore von Zeun, Weigand, Wenninger und Kußmaul zu einem klaren 6-1 Erfolg, der noch hätte höher ausfallen können. Einige Chancen bleiben ungenutzt und mehrmals scheitert der TSV am Aluminium.