 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht

Deutlicher Sieg für den TSV...

Verlinkte Inhalte

Testspiele
Tomerdingen
Bernstadt II
Heute, 13:30 Uhr
SV Tomerdingen
SV TomerdingenTomerdingen
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt II
1
6
Abpfiff

Die Reserve testet in Tomerdingen und siegt dabei deutlich und auch in der Höhe absolut verdient. Der TSV hat das Spiel jederzeit im Griff und kommt durch Tore von Zeun, Weigand, Wenninger und Kußmaul zu einem klaren 6-1 Erfolg, der noch hätte höher ausfallen können. Einige Chancen bleiben ungenutzt und mehrmals scheitert der TSV am Aluminium.

Aufrufe: 010.8.2025, 20:30 Uhr
Alexander EckleAutor