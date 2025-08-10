Deutlicher Sieg für den TSV...

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Reserve testet in Tomerdingen und siegt dabei deutlich und auch in der Höhe absolut verdient. Der TSV hat das Spiel jederzeit im Griff und kommt durch Tore von Zeun, Weigand, Wenninger und Kußmaul zu einem klaren 6-1 Erfolg, der noch hätte höher ausfallen können. Einige Chancen bleiben ungenutzt und mehrmals scheitert der TSV am Aluminium.