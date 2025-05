Deutlicher Sieg für den TSV...

Im Spiel der Reserve tut sich der TSV zunächst schwer und kommt nur schwer in die Gänge. Doch mit der ersten guten Chance gelingt Ziegler direkt die Führung (7.). Die hält nicht lange, nachdem Schaab den Ball nach einem Freistoß unglücklich ins eigene Tor verlängert (11.). Mit zunehmender Spieldauer wird der TSV immer dominanter, kommt aber nur selten gegen die tiefstehende Defensive der Albecker durch. Durch einen abgefälschten Schuss von Schmidt geht der TSV dann wieder in Führung (24.) und verpasst im Anschluss durch Garni und Kußmaul mit klaren Chancen bis zur Halbzeit ein weiteres Tor zu erzielen. In der zweiten Halbzeit ist es ein sehr zerfahrenes Spiel, das der TSV zwar großteils kontrolliert, aber jederzeit auch ein unnötiges Gegentor gefangen werden kann. Ein Doppelschlag von Benz (79.) und Kußmaul (81.) beendet dann die Albecker Hoffnungen. Noller setzt noch das 5-1 drauf (86.) was zugleich einen verdienten Derbysieg bedeutet.