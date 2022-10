Deutlicher Sieg für Bocholt: Fakhro und & Lorch treffen gegen Straelen Der 1. FC Bocholt hat das Regionalliga-Spiel gegen den SV Straelen deutlich gewonnen und hat deshalb den Kontakt zur Nichtabstiegszone hergestellt.

Bereits im Niederrheinpokal feierte Bocholt einen Sieg gegen Straelen, doch nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung kamen die Gelderländer nochmal heran (3:2). Eine Aufholjagd verpasste die Mannschaft von Bekim Kastrati am Bocholter Hünting aber deutlich. Bereits früh traf Malek Fakhro nach einem guten Angriff per Kopf (6.). Nach dem ersten Gegentor seit fast vier Wochen hatten die Gäste weitere Probleme - bald auch personell: Innerhalb weniger Zeigerumdrehungen kassierte Hassine Refai seine zweite gelbe Karte und damit Gelb-Rot (28.).

Doppelter Lorch, doppelter Fakhro

Sein Übergewicht münzte der 1. FC Bocholt erst nach dem Seitenwechsel dann auch nachhaltig in Tore um. Zunächst köpfte Marvin Lorch nach guter Flanke von Jeffrey Obst das 2:0 (49.), wenig später überraschten Kevin Grund und der Torschütze die Straelener Defensive mit einem schnell ausgeführten Freistoß, den Lorch satt ins lange Eck verwandelte (62.). Kastrati wird in der kommenden Woche besonders am Abwehrverhalten bei hohen Bällen arbeiten müssen, denn auch Fakhro traf zum zweiten Mal - wieder per Kopf (82., Vorarbeit von Marc Beckert).

Marcus John durfte mit dem Auftritt des FCB zufrieden sein - auch mit der Tabelle: Nur wegen des schlechteren Torverhältnisses im Vergleich mit Rot Weiss Ahlen steht Bocholt mit zwölf Punkten auf einem Abstiegsplatz. Straelen hat nun sechs Punkte Rückstand auf beide Kontrahenten.

1. FC Bocholt – SV Straelen 4:0

1. FC Bocholt: Sebastian Wickl, Tim Winking (84. Arman Corovic), Mika Timothy Hanraths, Kevin Grund, Jeffrey Obst, Marc Beckert, Marvin Lorch, Fabio-Daniel Simoes Ribeiro (57. Robert Tochukwu Nnaji), Andre Bugla, Malek Fakhro (87. Max Mahn), Stephané Mvibudulu - Trainer: Marcus John

SV Straelen: Julius Paris, Joep Munsters (46. Moulaye N'Diaye), Komlan Manasse Fionouke, Hassine Refai, Heni Ben Salah, Ole Päffgen, Dacain Dacruz Baraza, Jaron Vicario, Marcel Heller (72. Niek Munsters), Philipp Kenan Dünnwald (78. Muja Arifi), Francis Ubabuike - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Florian Visse (Hörstel) - Zuschauer: 1131

Tore: 1:0 Malek Fakhro (6.), 2:0 Marvin Lorch (49.), 3:0 Marvin Lorch (62.), 4:0 Malek Fakhro (82.)

Gelb-Rot: Hassine Refai (28./SV Straelen/)