Deutlicher Sieg des Favoriten: Eilvese überrollt Hoya

Favorit Eilvese gelang der perfekte Saisonstart – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der STK Eilvese zieht an der Tabellenspitze einsame Kreise. Beim klaren 6:0-Heimerfolg gegen den Aufsteiger SG Hoya zeigt der Absteiger seine gewaltige Qualität – begünstigt von einer überragenden Offensive um Vierfach-Torschütze Mohamad Saade.

Dabei hätte die Partie in den ersten Augenblicken einen völlig überraschenden Verlauf nehmen können: Bereits nach zwei Minuten schickte Hoya seinen Angreifer Mattis Jüttner auf die Reise, doch Eilveses Schlussmann klärte in allerletzter Sekunde vor dem heranstürmenden Stürmer. Es sollte die einzige nennenswerte Torannäherung der Gäste über die gesamten 90 Minuten bleiben. Danach übernahm der Favorit komplett die Kontrolle. Mohamad Saade eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, ehe S. Kone nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte (22.). Kurz vor dem Pausentee legte Hussam Saade den dritten Treffer nach (41.).

Der STK Eilvese untermauerte am 2. Spieltag eindrucksvoll seine Rolle als absoluter Meisterschaftsfavorit. Gegen die SG Hoya feierte das Team von der Leine einen auch in der Höhe verdienten 6:0-Sieg.

Saade-Gala macht das Halbe Dutzend voll

Nach dem Seitenwechsel schraubten die Hausherren das Ergebnis ohne großen Gangwechsel weiter in die Höhe. Hussam Saade schnürte in der 61. Minute seinen Doppelpack zum 4:0, ehe Mohamad Saade mit seinem zweiten Tagestreffer auf 5:0 stellte (65.). Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte schließlich Nico Bahrs in der 73. Minute zum 6:0-Endstand.

Hoya-Coach Hosan Houra erkannte die krasse Leistungs- und Qualitätskluft nach dem Schlusspfiff neidlos an: „Also man muss ehrlicherweise sagen, das ist schon eine andere Hausnummer. Die spielen schon einen richtig guten Ball. Wir haben uns hauptsächlich auf die Verteidigung konzentriert und hatten über das gesamte Spiel vielleicht einen Torschuss. Zu Beginn hat nach zwei Minuten der gegnerische Torwart gerade noch vor Mattis Jüttner geklärt – wenn der Pass gut gesteckt ist und Matthes durch ist, führen wir vielleicht sogar 1:0. Ich glaube aber trotzdem, dass es am Ende nicht gereicht hätte.“

Trotz der deutlichen Abreibung nahm der Gäste-Trainer seine Mannschaft explizit in Schutz: „Ich bin grundsätzlich super zufrieden. Die Jungs haben wirklich alles reingeworfen und alles verteidigt, was ging. Aber wenn du da Leute hast, die aus der 3. Liga kommen, kannst du natürlich nicht alles verteidigen. Eilvese ist einfach eine Übermannschaft, viele von denen spielen locker zwei Klassen höher. Alles unter 5:0 wäre für uns schon wie ein Sieg gewesen. Ich bin tatsächlich gespannt, welche Mannschaft Eilvese überhaupt Schaden zufügen kann. Wir können mit dem 0:6 leben, andere Teams wird es da noch weitaus schlimmer erwischen.“

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 2 2-0-0 10:0 6

2. TuS Wagenfeld 1908 2 2-0-0 9:2 6

3. SC Twistringen 2 2-0-0 8:1 6

4. SV Esperke 1929 2 2-0-0 4:0 6

5. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 2 1-0-1 4:1 3

6. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 2 1-0-1 4:3 3

7. FC Sulingen 2 1-0-1 3:2 3

8. TV Neuenkirchen 2 1-0-1 3:3 3

9. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 2 1-0-1 3:4 3

10. SV Germania Helstorf 2 1-0-1 2:3 3

11. TuS Leese 1912 2 1-0-1 3:6 3

12. RSV Rehburg 2 1-0-1 4:8 3

13. TuS Sudweyhe 2 0-0-2 1:5 0

14. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 2 0-0-2 0:6 0

15. SG Hoya (Auf) 2 0-0-2 1:8 0

16. SV Weyhe (Auf) 2 0-0-2 0:7 0