Deutlicher Sieg des Burger BC 08

Im Achtelfinale des Kreispokals Jerichower Land traf der Wörmlitzer SV (Kreisliga) auf den Burger BC 08 (Landesklasse 1). Gespielt wurde in Stegelitz, da der Platz in Wörmlitz aktuell einen neuen Rasen bekommt. Von Beginn an machte der BBC 08 klar, dass er seiner Favoritenrolle gerecht werden wollte.

Bereits in der 2. Minute brachte Robin Wehrmann die Burger mit 0 : 1 in Führung. Zwar gelang den Gastgebern durch Stefan „Düse“ Diestau in der 8. Minute noch der schnelle Ausgleich, doch danach rollte die Offensivmaschine des BBC unaufhaltsam. Adam Grisgraber traf gleich viermal in Folge (10‘, 20‘, 21‘, 26‘) und stellte frühzeitig auf 1 : 5.