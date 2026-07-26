Deutlicher Sieg bis klare Pleite: Die Testspiele der Verbandsligisten Verbandsliga +++ Jede Mannschaft aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt hat an den vergangenen Tagen gespielt von Kevin Gehring · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Schlotte

Alle Mannschaften der Verbandsliga waren an den vergangenen Tagen im Einsatz. Während der SC Bernburg am Freitagabend mit 3:1 bei Union Schönebeck siegte und so am Sonntag im Finale um den Sparkassen-Cup im Salzlandkreis spielt, waren die übrigen 15 Vertreter aus Sachsen-Anhalts Oberhaus in Testspielen gefordert. Wir blicken auf alle Partien seit Donnerstagabend - von torreichen Siegen bis Niederlagen.

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Stanley Agwu hatte für den BSV Halle-Ammendorf am Donnerstagabend zur schnellen Führung getroffen (3.). Am Ende musste sich der Tabellendritte der vergangenen Verbandsliga-Saison allerdings dem Meister und Oberliga-Aufsteiger SSC Weißenfels mit 1:3 geschlagen geben.

Im ersten Teil des Doppeleinsatzes am Wochenende hat die SG Reppichau einen torreichen Erfolg eingefahren. Gegen den Landesklasse-Vertreter 1. SV Sennewitz siegte der Verbandsliga-Neuling am Donnerstagabend mit 7:2. Am Sonnabend standen die Reppichauer erneut auf dem Rasen.

Im zweiten Auftritt der Vorbereitung hat der SV Eintracht Emseloh einem Oberligisten Paroli geboten. Mit 2:2 trennten sich die Emseloher am Samstag von der SG Union Sandersdorf. Paul Eichel und Maikleint Petraj sorgten nach zweifachem Rückstand jeweils für die Ausgleichstreffer.

Im Duell Landes- gegen Verbandsliga hat sich der Haldensleber SC am Sonnabend mit 4:1 beim Oscherslebener SC durchgesetzt. Mit Fin Sengewald und Jannes Prokop trafen dabei zwei 19-Jährige für den HSC. Die weiteren Tore für das Team von Marco Wagner erzielten Max Stadler und Pascal Thieke.