Deutlicher Sieg beim SV Staffort ll

Die Germania schlägt den SV Staffort Auswärts klar mit 1:11 und klettert damit zurück an die Tabellenspitze.

Da der Gegner etwas unter Spielermangel litt, waren zu Spielbeginn nur 18 Mann auf dem Platz gestanden, es wurde 9 gegen 9 gespielt.

Doch das hinderte die Germania nicht daran, fulminant zu starten. Bereits in der 3. Minute netzte Lenhard nach starker Vorarbeit von Hahn zum 0:1 ein. 5 Minuten später geht es direkt weiter, Müller geht mit Tempo in den Strafraum und wird letztendlich von den Beinen geholt. Folge: Strafstoß. Der Gefoulte nimmt sich die Kugel und verwandelt souverän zum 0:2. Keine 3 Minuten später wieder ein ungeschicktes Einsteigen der Gegner- diesmal gegen Schmidt. Der Schiedsrichter zeigte wieder auf den Punkt. Abermals nimmt Müller sich den Ball und verwandelt wieder in die rechte untere Ecke zum 0:3. Die Germania hat jedoch weiterhin nicht genug und erhöht in der 17. Minute auf 0:4 durch den sonst defensiv ausgerichteten Schrödter, mit Vorarbeit durch Wahlers. In der 28. Minute ist es dann wieder Lenhard, der diesmal durch Vorarbeit von Schrödter zum 0:5 einschiebt. Zum Ende der 1. Halbzeit erhöhte wieder einmal Müller zum 0:6 und komplettierte damit seinen Hattrick. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Cronshagen, nach Einwurf von Wahlers, durch einen absoluten Kracher aus 25 m zum 0:7.