Deutlicher Sieg bei der SpVgg BISON

Am gestrigen Donnerstag gastierte der FC Cuxhaven beim Kreisligisten SpVgg BISON. Auf dem gut zu bespielenden Rasenplatz in Neuenkirchen sahen die zahlreichen Zuschauer einige Tore in einem munteren Testspiel. Letztendlich setzte sich der Landesligist standesgemäß deutlich mit 1:7 durch. Auch bei diesem Test des FC Cuxhaven kamen wieder 19 Spieler auf ordentlich Spielzeit.

„Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Einige Punkte zum Nordenham-Spiel haben wir verbessern können. An anderen muss noch weiter gearbeitet werden. Im Defensivverbund haben wir mehr Ruhe am Ball ausgestrahlt und sehr wenig zugelassen. Nach vorne hätten wir gerade im ersten Durchgang noch klarer im letzten Drittel sein müssen. Dort haben wir einiges nicht gut gelöst und nicht klar ausgespielt und klare Chancen nicht genutzt “,so Trainer Timo Szybora.

Auch bei der SpVgg BISON bedanken wir uns für das Testspiel unter guten Bedingungen und wünschen ihnen viel Erfolg für die kommende Saison.