Deutlicher Rückschlag: 1. Göppinger SV unterliegt in Hollenbach

Bereits in der Anfangsphase geriet das taktische Konzept des GSV unter Druck. Nur vier Minuten nach dem Anpfiff war ein erster Wechsel beim 1. Göppinger SV erforderlich: Antonio Babic kam für Levin Steinbrenner in die Begegnung. Auf dem Platz bemühten sich die Göppinger, dem Spiel eine Richtung zu geben. Doch die Gastgeber aus dem Hohenlohekreis agierten zielstrebig und nutzten die sich bietenden Räume konsequent aus.

Die Entscheidung fiel durch eine gute Chancenverwertung des FSV Hollenbach. In der 37. Spielminute markierte Niklas Dörr das 1:0 für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hannes Scherer in der 58. Minute auf 2:0, was die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende dämpfte. Als Jonas Limbach in der 67. Minute das 3:0 für Hollenbach erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Der 1. Göppinger SV suchte vergeblich nach einer stabilen Antwort auf die gegnerische Dominanz.

Ehrentreffer und prompte Antwort in der Nachspielzeit

In den Schlussminuten kam es zu einer kurzen Ergebniskorrektur, die jedoch keine Wende mehr einleitete. Gentian Lekaj gelang in der 90. Minute der Treffer zum 3:1. Die Hoffnung, zumindest den Spielstand freundlicher zu gestalten, wurde jedoch sofort im Keim erstickt. Nur eine Minute später, in der Nachspielzeit (90.+1), stellte Julian Henning mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Die Begegnung endete somit mit einer deutlichen Abfuhr, die die sportliche Krise des Regionalliga-Absteigers weiter verschärft und den Fokus nun noch stärker auf die kommenden Aufgaben lenken muss.

Prekäre Lage im Tabellenkeller der Oberliga

Durch diese Niederlage findet sich der 1. Göppinger SV mit 26 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz wieder. Damit liegt der Verein hinter Konkurrenten wie dem 1. FC Normannia Gmünd, dem FSV Hollenbach und Türkspor Neckarsulm, die allesamt 27 Zähler aufweisen. Für die Göppinger ist der Blick nach unten nun unvermeidlich, da der Vorsprung auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen (18 Punkte) und den FC Denzlingen (16 Punkte) zwar noch vorhanden ist, die Formkurve jedoch Sorgen bereitet.

Die Suche nach der Form vor dem nächsten Heimspiel

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt den Verantwortlichen und der Mannschaft nicht. Das Ziel muss nun sein, die Fehler aus dem Hollenbach-Spiel abzustellen und die Konzentration auf das kommende Wochenende zu richten. Am Samstag, 04.04.2026, empfängt der 1. Göppinger SV um 14 Uhr den Aufsteiger Karlsruher SC II. Vor eigenem Publikum wird eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten sein, um die dringend benötigten Punkte einzufahren und die Negativspirale zu durchbrechen.