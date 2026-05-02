Deutlicher Kantersieg im Nachbarschaftsduell

In einer einseitigen Partie der C-Klasse 6 trafen der TSV Egmating III und der FC Markt Schwaben II aufeinander. Die Gäste dominierten das Geschehen auf dem Platz über die gesamte Spielzeit hinweg deutlich und ließen dem Tabellenschlusslicht kaum Raum zur Entfaltung. Trotz des klaren Endstandes von 0:8 liegen für diese Begegnung keine detaillierten Torschützenmeldungen vor; es muss daher darauf hingewiesen werden, dass vom Verein keine Eintragungen der Torschützen erfolgt sind.