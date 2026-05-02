 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Deutlicher Kantersieg im Nachbarschaftsduell

von Helmut Kampa · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser

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C-Klasse 6
FC Markt Sch II
Egmating III

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Egmating
TSV EgmatingEgmating III
FC Markt Schwaben
FC Markt SchwabenFC Markt Sch II
0
8
Abpfiff

In einer einseitigen Partie der C-Klasse 6 trafen der TSV Egmating III und der FC Markt Schwaben II aufeinander. Die Gäste dominierten das Geschehen auf dem Platz über die gesamte Spielzeit hinweg deutlich und ließen dem Tabellenschlusslicht kaum Raum zur Entfaltung. Trotz des klaren Endstandes von 0:8 liegen für diese Begegnung keine detaillierten Torschützenmeldungen vor; es muss daher darauf hingewiesen werden, dass vom Verein keine Eintragungen der Torschützen erfolgt sind.
Durch diesen Erfolg festigt der FC Markt Schwaben II seinen Platz im gesicherten Mittelfeld und klettert mit nun 31 Punkten auf den 7. Tabellenplatz. Für den TSV Egmating III verschärft sich die sportliche Situation am Ende des Tableaus hingegen weiter: Die Mannschaft verbleibt mit lediglich 8 Punkten auf dem 14. und damit letzten Rang der Liga.