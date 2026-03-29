Deutlicher Holzheimer Heimsieg

SV Holzheim - TV Gundelfingen 5:0 (3:0)

Dass es am Ende ein souveräner und deutlicher Sieg der Hausherren wurde, war in den ersten 15 Spielminuten nicht unbedingt zu erwarten. Es waren die Gäste aus Gundelfingen, die mit einem Distanzschuss ihre wohl gefährlichste Möglichkeit im ganzen Spiel in der Anfangsviertelstunde hatten, den Schlussmann Niklas Rößle über das Gehäusedreieck lenkte. Doch in Folge nahm das Holzheimer Spiel zunehmend an Fahrt auf. David Peters Pass verwertete Lukas Seiring aus spitzem Winkel von der Grundlinie flach zur Heimführung (23. Minute). Als Timo Allmis nach einer Balleroberung im Gegenpressing im gegnerischen Sechszehner landete, sah er den mitgelaufenen Fabian Miller und bediente diesen uneigennützig per Querpass..2:0 (36.Minute). Holzheim spielte auf sehr gutem Geläuf weiterhin gefällig und Johannes Scheider war nach einem klasse Zuspiel in die Tiefe nur noch per Foulelfmeter zu stoppen. Miller verwandelte mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag sicher zur 3:0 Halbzeitführung. Nach 52 Minuten war es Stefan Allmis der mit einem Freistoß aus rund 20 Metern aus halblinker Position flach auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Nico Allmis, der zwei Minuten vor Spielende nach einer verlängerten Flanke trocken und unaufgeregt zum 5:0 Endstand gegen nie aufgebende Gärtnerstädter traf, die aber gegen sehr konzentrierte Aschbergler an diesem Nachmittag kein Mittel fanden.