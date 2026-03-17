Deutlicher Heimsieg: SV Zamdorf überrollt TSV Trudering

Am 17. Spieltag der Kreisliga München 3 setzte der SV Zamdorf ein starkes Ausrufezeichen und gewann sein Heimspiel gegen den TSV Trudering deutlich mit 6:1. Vor heimischem Publikum zeigte Zamdorf eine konzentrierte, überzeugende Leistung und ließ den Gästen über weite Strecken kaum eine Chance.

Von Beginn an übernahm Zamdorf die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gastgeber agierten aggressiv und versuchten, die Truderinger früh unter Druck zu setzen. Bereits in der Anfangsphase ergaben sich erste Möglichkeiten, als Zamdorf mit hohen Ballgewinnen und schnellen Angriffen über die Außenbahnen immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste kam. Jedoch blieben gute Chancen durch Forte, Popp und Zinkl ungenutzt.

Quasi aus dem nichts erzielte Trudering, in Person von Dominik Boss, durch eine direkt verwandelte Ecke das 0:1. Die Heimelf schüttelte sich kurz, spielte konsquent weiter und erspielte zahlreiche Torchancen

Diese Spielkontrolle zahlte sich schließlich aus: Zunächst gelang der wichtige Ausgleich nach einer Hierl Ecke durch Kapitän Kevin Becker. Dieser wirkte wie ein Dosenöffner. Mit dem nächsten Ballgewinn erzielte Christoph Popp, nach einer sehenswerten Kombination und finalem Pass durch Maximilian Broeckx, die verdiente Führung. Der Treffer gab der Mannschaft zusätzliche Sicherheit, während Trudering zunächst Mühe hatte, wieder ins Spiel zu finden.

Zamdorf blieb das deutlich aktivere Team. Mit viel Tempo im Umschaltspiel und konsequentem nachsetzen im Angriff erhöhte die Heimmannschaft noch vor der Pause auf 4:1 und ging mit einer komfortablen Führung in die Kabine. Der umtriebige Lukas Zinkl legte doppelt für Leonard Evertz auf, beides wieder duch ansehnliche Kombinationen über die Flügel.

Zamdorf bleibt auch nach der Pause dominant

Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild kaum. Zamdorf bestimmte weiterhin das Spieltempo und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Die Gäste aus Trudering versuchten zwar, Spielkontrolle zu bekommen aber fielen mehrfach eher mit überharten Einsteigen oder Diskussionen mit Schiedsrichter Jakob Wast auf. Die wenigen Offensivversuche der Gäste wurden von der Defensive um die Innenverteidiger Meckenstock und Becker konsequent unterbunden.

Mit zunehmender Spieldauer nutzte Zamdorf die sich bietenden Räume. Zunächst nutzte Evertz einem an ihm verursachten Strafstoß (im nachsetzen) zum 5:1 in der 60. Spielminute. 10 Minuten vor Spielende fand Domenic Forte mit einer wunderbaren Halbfeldflanke wieder Evertz und dieser markierte mit seinen 4ten Treffer den 6:1 Endstand.

Offensivstärke entscheidet die Partie

In der Schlussphase spielte Zamdorf seine Angriffe leider nicht sauber zu Ende, so hatten Lukas Zinkl, Valentin Ferst und Winterneuzugang Juri Braun weiter Großchancen, die ungenutzt blieben.

Während Zamdorf über die gesamte Spielzeit konzentriert und spielfreudig auftrat, konnte Trudering nur phasenweise dagegenhalten und fand gegen die kompakte Defensive der Gastgeber kaum Lösungen.

Zamdorf überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, hoher Intensität und großem Einsatzwillen. Der klare 6:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Trudering war auch in dieser Höhe verdient und sorgt für wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt.