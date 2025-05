Deutlicher Heimsieg – Staiger Nachwuchskicker treffen früh

Ein wahres Feuerwerk brannte unser SC Staig im ersten Durchgang ab und die 4:0-Führung zur Halbzeit war die Basis für den verdienten 5:1-Sieg gegen den SV Jungingen. Mit dem schnellsten Tor im Fußballpark nach 28 Sekunden brachte unser Youngster Nils Schacher die Hille-Elf mit einer genialen Einzelaktion optimal früh in Führung. Mit seinem ersten Treffer bei den Aktiven in der Bezirksliga krönte Nils Schacher seine aktuell herausragende Form berechtigt. Nur fünf Minuten später schlug das nächste Staiger Eigengewächs in Person Oli Bischof mit dem 2:0 zu. Auch hier war es wieder eine tolle Vorarbeit von Mittelfeldmotor Deniz Bihr, der ebenso immer mehr in Fahrt kommt und die Fäden im Mittelfeld zieht. Als dann Torjäger Finn Annabring in der 15. Minute durch einen Foulelfmeter das Ergebnis auf 3:0 schraubte, war eine kleine Vorentscheidung schon früh gefallen. Die Gäste kamen kaum zum Durchschnaufen und die Staiger Jungs spielten großartig auf. Zwei frühe Wechsel auf Seiten des Gasts aus dem Ulmer Norden muss vorgenommen werden und so war es schon im 1. Durchgang ein gebrauchter Tag der Gäste. Die Staiger spielten weiterhin auf Tore auf und Finn Annabring (36.) netzte noch vor der Pause einen Freistoß aus 25m unhaltbar ein. Die Gäste hatten noch vor der Pause zwei Chancen auf einen Treffer ihrerseits und so war es eine sehr muntere und äußerst interessante Partie in Durchgang eins. In der 2. Hälfte sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild, wobei die Torszenen weniger waren, aber die Hille-Elf das Geschehen absolut diktierte. So konnte man auch den vergebenen Foulelfmeter von Finn Annabring (58.) verschmerzen, wobei jener es dann in Minute 69 besser machte: Hier wurde er perfekt von Christian Hille bedient und nickte zum 5:0 ein. Kurz vor Schluss dann doch noch der Ehrentreffer für den SVJ (81.), als man einmal unachtsam in der Staiger Defensive agierte und nicht konsequent das Leder klären konnte. Alles in Allem ein überragender Heimsieg des SCS, in welchem so viele tolle Szenen der Staiger zu sehen waren und die Gäste an diesem Tag einfach zu wenig auf den Platz brachte, um das Spiel überhaupt offen zu gestalten. Die Anfangsviertelstunde war überragend aus Staiger Sicht und wieder waren es die Staiger Eigengewächse, die so viel Spaß und Freude auf mehr machten. Wer dann noch ein Torjäger, wie Finn Annarbring in seinen Reihen hat, steht zurecht oben in der Tabelle. Wieder ein sehr reifer und mitreißender Auftritt der Hille-Elf und so bleibt weiter Druck auf dem Kessel im Rennen um Platz eins. Kompliment an die ganze Truppe und macht einfach weiter so.