Deutlicher Heimsieg in Überzahl

Die Gäste starteten druckvoll und mit hohem Pressing. Folgerichtig ging Bergatreute durch Alisa Kölbel nach einem Eckball in Führung (12.). Nur vier Minuten später foult die Torschützin der Gäste die SGM Stürmerin Isabelle Gschwind als letzte Frau und sieht daraufhin die rote Karte. Den daraus entstandenen Freistoß schoss Melissa Eßlinger nur knapp über das Tor. In der 18. Minute bekam die SGM einen Handelfmeter zugesprochen, allerdings kann die gegnerische Torhüterin Mareike Jaehnz mit dem Fuß parieren. Der Ausgleich fiel durch Shireen Honisch (35.), nachdem sie sich über außen gut durchgesetzt hatte. Auch nach der Halbzeit hielt die SGM den Druck hoch und konnte kurz nach Wiederanpfiff das 2:1 durch Lena Romert erzielen (47.), nach Vorlage von Isabelle Gschwind. Nur 10 Minuten später nutzte Isabelle Gschwind einen Abstimmungsfehler der Bergatreuter Abwehr und kann auf 3:1 erhöhen (56.). Im weiteren Verlauf brachte Anna Göppel eine schöne Flanke auf Isabelle Gschwind, die aus kurzer Distanz zum 4:1 einschob (66.). Den Schlusspunkt setzte Shireen Honisch zum 5:1 Endstand (74.), nach starker Balleroberung von Jedida Aschmer im gegnerischen Sechzehner. Die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz I hat den Vorteil mit einer Spielerin mehr auf dem Platz gut genutzt und das Spiel in der zweiten Halbzeit nicht mehr aus der Hand gegeben.