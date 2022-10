Deutlicher Heimsieg im 13. Anlauf Der SV Grün-Weiß Siemerode war bis zum vergangenen Samstag die Mannschaft, gegen die der SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen in den letzten Jahren nicht einen einzigen Sieg einfahren konnte.

Man stand sich bis dahin schon zwölf Mal in einem Pflichtspiel der Landesklasse gegenüber und konnte sich nur drei mühsame Unentschieden erarbeiten. Am Samstag sollte sich das Bild ändern, denn die Kurstädter-Elf belohnte sich mit einigen Toren und drei Punkten.

Nachdem man in den vergangen Wochen mit der Chancenverwertung haderte, zeigte man sich vor heimischer Kulisse äußerst effektiv. Die ersten Abschlüsse von Chris Griebel und Norman Both gingen zunächst neben das Tor von M.Geißler, doch schon in der 11. Spielminute sollte das 1:0 fallen. Ein abgefälschter Schuss von Stürmer Norman Both landete in den Maschen und brachte der Heimmannschaft die frühe Führung, die der Ludwig-Elf noch mehr Rückenwind geben sollte. Die Gäste versuchten es spielerisch zu lösen, versteckten sich nicht, kamen jedoch nur selten vor das Tor Hochfelds. Auf der anderen Seite war es wieder Both, der sich nach einem perfekten Pass von Christian Bickel mit dem zweiten Treffer des Tages belohnen sollte (31’).Doch auch die Elf aus dem Eichsfeld sollte an diesem Tag einen Treffer erzielen. D. Gutberlet setzte sich gegen zwei Frankenhäuser durch, sodass dieser frei vor Hochfeld zum Abschluss kam und den kurzzeitigen Anschlusstreffer erzielte(37’). Denn die Heimelf legte prompt nach. Nach Vorarbeit von Both war es Chris Griebel, der noch vor der Pause den alten Abstand wieder herstellte (41’).

Nach dem Seitenwechsel ein unverändertes Bild und auch der nächste Treffer der Heimelf sollte nicht lange auf sich warten lassen. Carsten Kammlott setzte gut nach, eroberte den Ball an der Grundlinie und bediente Tino Auerbach, der sich ebenso in die Torschützenliste eintragen konnte (51’). Der eingewechselte Kevin Grolle sollte sich 19 Minuten später ebenfalls belohnen. Ein Pass von Bickel landete beim Neuzugang, der den Spielstand unbekümmert auf 5:1 stellte und damit das letzte Tor des Tages erzielte. In der letzten Viertelstunde des Spiels hätten die Hausherren das Ergebnis durchaus weiter in die Höhe schrauben können, doch haderten mit dem Abseits. Treffer von Auerbach und Kammlott wurden so nicht gegeben und die ein oder andere Großchance schon vorher vereitelt.

Am Ende belohnt sich die Frankenhäuser Mannschaft für einen souveränen Heimauftritt mit einem verdienten Sieg. In den kommenden zwei Wochen gastiert man jeweils in der Fremde. Am kommenden Sonntag ist man ab 15:00 Uhr beim SV Germania Wüstheuterode zu Gast...