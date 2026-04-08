Deutlicher Heimsieg gegen Sulingen

– Foto: Sascha Drenth

Der VfL Bückeburg gewinnt das Nachholspiel gegen den FC Sulingen deutlich mit 5:0. Während Co-Trainer Michael Evers die Effizienz seiner Mannschaft lobt, sieht Sulingens Trainer Stefan Rosenthal ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel. Sulingens Trainer Stefan Rosenthal sah sein Team trotz Rückstands auf Augenhöhe: „Denn in der ersten Halbzeit, auch wenn es dort 2:0 für Bückeburg steht, waren wir gleichwertig.“ Allerdings fehlte die Konsequenz im Abschluss: „Wir hatten viele aussichtsreiche Situationen, um das 1:1 zu machen.“ Auch der Start misslang aus seiner Sicht: „In den ersten fünf Minuten waren wir noch nicht ganz da, haben beim 0:1 geschlafen. Das war ein einfacher Einwurf, daraus darf kein Gegentor entstehen.“

Dabei begann die Partie zunächst verhalten. „Zu Beginn war beiden Mannschaften der gegenseitige Respekt anzumerken. Viel spielte sich zunächst im Mittelfeld ab“, sagte Co-Trainer Michael Evers. Doch früh gelang die Führung: „In der 6. Minute spielte Bastian Evers einen feinen Steckball auf den einlaufenden Noah-Mattis Bartke, der den herauseilenden Torwart überwinden konnte, und Alexander Bremer drückte den Ball zum 1:0 über die Linie.“

Kurz vor der Pause erhöhte erneut Alexander Bremer per Handelfmeter auf 2:0. Für Rosenthal ein entscheidender Moment: „Das 2:0 kurz vor der Halbzeit war dann ein Nackenschlag.“ Dennoch blieb der Ansatz in der Kabine offensiv: „Wir waren überzeugt, dass wir mit einem Tor das Spiel kippen können.“

Nach dem Seitenwechsel drängte Bückeburg auf die Entscheidung. „Im zweiten Durchgang wollten wir Spiel und Gegner noch mehr kontrollieren und den Deckel draufmachen“, so Evers. Mit einem Doppelschlag durch Christian Paul Schwier und Alexander Bremer binnen zwei Minuten fiel die Vorentscheidung.

Rosenthal sah darin den Bruch im Spiel: „In der 50. Minute war die Partie dann entschieden, weil wir zwei Einladungen ausgesprochen haben, die Bückeburg angenommen hat und auf 4:0 gestellt hat.“ Spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Lukas Lohmeyer war die Partie entschieden. „Beim Stand von 3:0 hätte er den Gegner laufen lassen sollen, das hat er sich selbst angekreidet“, sprach Rosenthal von einem ärgerlichen Fehler. „Mit 4:0 und einem Mann weniger war das Spiel entschieden.“

Den Schlusspunkt setzte Luka Rohrbach nach Vorarbeit von Jamie Hese und Bastian Evers. Während Evers zufrieden bilanzierte – „Die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gemacht, hinten stabil gestanden und vorne die sich bietenden Möglichkeiten effektiv genutzt“ – fiel Rosenthals Gesamturteil differenzierter aus: „Das spiegelt die erste Halbzeit nicht ganz wider, denn da waren wir mit unserem Auftritt zufrieden.“

Mit nun 41 Punkten behauptet Bückeburg Rang drei, während Sulingen mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld verbleibt.

VfL Bückeburg – FC Sulingen 5:0

VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Bennet Blaume, Fynn Marzinowski, Kieron Pöhler, Noah-Mattis Bartke (77. Tim Buchwald), Bastian Evers, Christian Paul Schwier (67. Luka Rohrbach), Kilian-Maurice Zenke (58. Dominik Weiß), Alexander Bremer, Jamie Hese - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

FC Sulingen: Daniel Poda, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer, Jonas Lengauer, Luca Robin Rosenthal, Jarno Kastens, Josia Krüger, Marek Schacht (46. Ricardo Scholtes), Bennet Grunert (64. Rene Schomburg), Maksim Ditmann (70. Yasin Kacarci), Christian Zerfowski (46. Rico Lüllmann) - Trainer: Stefan Rosenthal - Co-Trainer: Fynn-Jannik Semper - Co-Trainer: Benjamin Barth

Schiedsrichter: Mathias Michael Becker

Tore: 1:0 Alexander Bremer (6.), 2:0 Alexander Bremer (40. Handelfmeter), 3:0 Christian Paul Schwier (50.), 4:0 Alexander Bremer (52. Foulelfmeter), 5:0 Luka Rohrbach (82.)

Gelb-Rot: Lukas Lohmeyer (53./FC Sulingen/)