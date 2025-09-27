Deutlicher Heimsieg gegen dezimierte Gäste

Nach einem kompletten Aussetzer in der Vorwoche haben unsere Jungs wieder in die Spur

gefunden und den Grundstein für eine erneute Siegesserie gelegt. Zu Gast war der FC Hutten-

heim II, der mit 6 Punkten aus vier Spielen recht ordentlich in die Saison gestartet war, jedoch stark ersatzgeschwächt anreisen musste. Doch an diesem Tag war nichts zu holen für die Mannen in schwarz-gelb.



Unsere Zweite war top eingestellt von Coach Marius Ruppert und machte von vorneherein klar, wo die Marschrichtung hingehen sollte, nämlich nur auf das Tor der Gäste. Man erspielte sich Torchance um Torchance, aber ließ noch die nötige Konzentration im Abschluss vermissen.

Erst nach 20 Minuten war es Maurice Toussaint, der eine scharfe Hereingabe von Philipp Ockert annahm, den Torwart elegant umkurvte und die Kugel unter der Latte knallte. Dieses

Tor war ein kleiner Wirkungstreffer, der den Widerstand der Gäste schwinden ließ. Trotz eines

großen Chancenübergewichts konnte man bis zur Pause nur auf 2:0 erhöhen. Tyler Wieczorek

wurde mustergültig von Justin Jenkel im Strafraum bedient und bugsierte die Kugel mit dem

Außenrist ins lange Eck.