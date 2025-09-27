Deutlicher Heimsieg gegen dezimierte Gäste

Nach einem kompletten Aussetzer in der Vorwoche haben unsere Jungs wieder in die Spur
gefunden und den Grundstein für eine erneute Siegesserie gelegt. Zu Gast war der FC Hutten-
heim II, der mit 6 Punkten aus vier Spielen recht ordentlich in die Saison gestartet war, jedoch stark ersatzgeschwächt anreisen musste. Doch an diesem Tag war nichts zu holen für die Mannen in schwarz-gelb.
Unsere Zweite war top eingestellt von Coach Marius Ruppert und machte von vorneherein klar, wo die Marschrichtung hingehen sollte, nämlich nur auf das Tor der Gäste. Man erspielte sich Torchance um Torchance, aber ließ noch die nötige Konzentration im Abschluss vermissen.
Erst nach 20 Minuten war es Maurice Toussaint, der eine scharfe Hereingabe von Philipp Ockert annahm, den Torwart elegant umkurvte und die Kugel unter der Latte knallte. Dieses
Tor war ein kleiner Wirkungstreffer, der den Widerstand der Gäste schwinden ließ. Trotz eines
großen Chancenübergewichts konnte man bis zur Pause nur auf 2:0 erhöhen. Tyler Wieczorek
wurde mustergültig von Justin Jenkel im Strafraum bedient und bugsierte die Kugel mit dem
Außenrist ins lange Eck.
Das Bild in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht. Es blieb weiterhin ein Spiel auf ein Tor. In
der 53. Minute eröffnete Patrik Wichmann nach einem Eckball von Justin Jenkel den Torrei-
gen. Dem 3:0 folgte ein spektakuläres Solo von Lukas Obermoser, der vier Gegenspieler stehen ließ und entgegengesetzt der Laufrichtung den Ball ins Tor schlenzte. In der Folge wurde kräftig gewechselt, was dem Spielfluss unserer Zweiten jedoch keinen Abbruch tat. So war es Alex Gedzjuk, der den Ball im Strafraum aus der Luft fischte, auf engsten Raum zwei Gegner ins Leere lauf ließ und präzise links unten verwandelte. Die Krönung des Spiels waren die letzten beiden Tore von Malte Onnen. Der ebenfalls eingewechselte Jakob Stecher bereitete diese jeweils mustergültig mit zwei Querpässen vor. Nach schwierigen Wochen zum Saisonstart für sie, zeigten beide eindrucksvoll, welche Qualität auch in der Breite des Kaders
unserer Zweiten vorhanden ist.