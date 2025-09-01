Deutlicher Heimsieg für Illschwang

Der SV Illschwang untermauerte am Sonntag eindrucksvoll seine Form in der A-Klasse AM/WEN Nord. Vor rund 110 Zuschauern feierte die Mannschaft von Trainer Danny Graf einen deutlichen 7:1-Erfolg über die SG Michaelpoppenricht/Traßlberg II und übernahm damit die Tabellenführung.

Mitten in die stärkste Phase der Gäste fiel dann das unglückliche 0:2: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Lukas Maderer beförderte Tobias Reimelt den Ball unglücklich ins eigene Tor (37.). Kurz vor der Pause kombinierte sich Illschwang dann sehenswert durch die gegnerische Abwehr, Fabian Leipold setzte Timo Bayer in Szene, der überlegt zum 3:0 einschob (45.). Damit war zur Pause eine Vorentscheidung gefallen.

Von Beginn an zeigte Illschwang, wer Herr im eigenen Haus ist. Mit viel Ruhe im Aufbauspiel ließen die Gastgeber Ball und Gegner laufen. Bereits in der 11. Minute fiel das 1:0: Ein präziser langer Ball von Innenverteidiger Tom Ertel landete bei Timo Bayer, der das Leder technisch stark per Heber über den herausstürzenden Gästetorhüter abschloss – ein sehenswerter Treffer. Doch die SG zeigte sich unbeeindruckt und hatte in der 35. Minute die große Ausgleichschance, als Daniel Humml mit einem Chipball seinen Flügelspieler in Szene setzte. Dessen Hereingabe verpasste Benedikt Kopf nur knapp, der Ball strich am Außennetz vorbei.

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, legte Illschwang nach. Nach aggressivem Pressing eroberte Moritz Behringer den Ball, spielte sofort quer auf Bayer, der eiskalt seinen dritten Treffer des Tages erzielte (46.). In der Folge rollte Angriff auf Angriff in Richtung Gästetor. Julian Rauch verwandelte nach starker Einzelleistung von Leipold zum 5:0 (57.), ehe Behringer selbst per Kopf erfolgreich war (72.). Für das 7:0 sorgte schließlich der eingewechselte Finn Weber, der einen langen Ball von Felix Dirscherl mit perfektem Timing über den Keeper ins Tor verlängerte (85.).

Die Gäste aus Michaelpoppenricht/Traßlberg bewiesen Moral und kamen in der Schlussphase noch zu einigen guten Szenen. Illschwangs Keeper Max Brem musste bei einem Freistoß von Humml sein ganzes Können zeigen, ehe Martin Koller in der 88. Minute nach einem langen Ball den Ehrentreffer markierte.

Mit dem klaren 7:1-Heimsieg festigt Illschwang nicht nur seinen Ruf als offensivstarke Mannschaft (27 Tore in 6 Spielen), sondern übernimmt auch die Tabellenführung – bei weiterhin starker Defensivbilanz von nur drei Gegentreffern. Die SG M/T II dagegen bleibt mit nur einem Sieg aus sechs Spielen im Tabellenkeller stecken.

Am kommenden Sonntag wartet auf Illschwang das Auswärtsspiel beim FC Freihung, während die SG Michaelpoppenricht/Traßlberg II die SG Eschenfelden/Königstein III empfängt.