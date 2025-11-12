Deutlicher Heimsieg für die SG Elztal

Von Beginn an übernahm die Heimelf die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzte die Gäste früh unter Druck.

In der 7. Minute brachte Lisa Schwab die SG Elztal mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Marlene Weiß auf 2:0. Der Zeller FV fand kaum Entlastung, während die SG Elztal weiter druckvoll nachsetzte. Kurz vor der Pause traf Carina Nopper zum verdienten 3:0-Halbzeitstand.

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte die SG Elztal das Geschehen. Der Zeller FV kam zwar etwas besser ins Spiel, blieb aber ohne Durchschlagskraft. In der 71. Minute erhöhte Johanna Herr mit einem sehenswerten Freistoßtreffer auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls Johanna Herr mit einem direkt verwandelten Freistoß.