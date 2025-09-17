Deutlicher Heimsieg – die Dritte klettert auf Platz 6

Unsere dritte Mannschaft feierte im Heimspiel gegen die Reserve der SG Diemeltal 08 einen klaren 4:0-Erfolg. Mit einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung ließ die TSV von Beginn an keine Zweifel aufkommen.

Das 1:0 erzielte Arlind Adrijan Gjafa bereits in der 19. Minute, als er sich kurz vor der Mittellinie den Ball erkämpfte, Tempo aufnahm und aus 20 Metern ins Tor traf. Nach der Pause erhöhte Tütünci nach schneller Kombination über Bachmann und Lukes zum 2:0 (55.). In der Folge machten die eingewechselten Samuel Desel und Lysander Rüegg richtig Betrieb: Nach schönem Zusammenspiel traf Desel erst zum 3:0 (69.), ehe er nach Doppelpass mit Rüegg auch den 4:0-Endstand markierte (82.).