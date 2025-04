Deutlicher Heimsieg des FC Niederrieden

Am gestrigen Freitag konnte unsere Elf einen fulminanten Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des SV Egg feiern.

Bereits in der achten Spielmute traf Andre Pfohmann, unter gütiger Mithelfe des Gästetorwarts zum 1:0. Die Anfangsphase gehört klar dem FCN und Kapitän Julian Reimann konnte per Fernschuss, in der 19. Minute, auf 2:0 stellen. Ein Doppelschlag von Alexander Schiegg (25. Minute) und Marcel Beging (26. Minute), brachte die frühe Vorentscheidung. Nach dieser deutlichen Führung schaltete unser Team etwas zurück und die Gäste kamen besser ins Spiel. Folge dessen fiel auch kurz vor der Pause dann der Anschlusstreffer. Somit ging es mit einem verdienten 4:1 in die Pause.